Enquete A Fazenda 2020: quem está certa na treta entre Stéfani e Luiza?

Luiza Ambiel e Victória Villarim falaram para Biel sobre alguns comentários que Mariano e Jakelyne Oliveira soltaram sobre o funkeiro. A atitude das peoas acabou gerando um conflito entre os peões e Stéfani discutiu com Luiza por considerar a postura da atriz como “fofoca”. Quem está certa? Confira o que aconteceu e vote na enquete A Fazenda 2020.

Entenda como foi a briga

Stéfani estava no quarto da sede de A Fazenda 2020 quando Luiza e Victória contaram para Biel sobre o que Mariano e Jakelyne falaram sobre o peão. Segundo a atriz, o sertanejo “falou horrores” do funkeiro. Quando o assunto chegou ao fim, Victória comentou: “vou começar a ter posicionamento”. “Mas fazer fofoca não é ter posicionamento”, disparou Stéfani, que se incomodou com a cena. Vote na enquete A Fazenda 2020.

“Mas eu não fiz fofoca não”, rebateu Luiza. A maquiadora discordou da peoa e as duas começaram a bater boca, Luiza afirmou que sua atitude foi por ser leal e não fofoqueira. A discussão continuou e Luiza perguntou irritada: “agora você quer aparecer no jogo pra cima de mim Stéfani?” “Ai Luiza por favor, estou falando o que achei. Aparecer no jogo em cima de você? Jura? A pessoa que está do seu lado”, reclamou a participante.

A dupla continuou brigando e discordando sobre ser ou não fofoca os comentários que Luiza e Victória fizeram. “Me respeita garota”, disse a atriz. “E você me respeita também. Nunca faltei com respeito com você”, rebateu Stéfani. “Guarda sua opinião para você. Eu te pedi?”, reclamou Luiza. Vote na enquete A Fazenda 2020 e dê sua opinião.

Biel e Mariano também discutiram

Ao descobrir sobre os comentários de Mariano e Jakelyne, Biel foi tirar satisfação com o sertanejo, com quem já está brigado há alguns dias. O momento, porém, não foi exibido pela plataforma streaming que transmite o reality show rural, é esperado que a discussão entre os cantores seja exibida durante o programa ao vivo desta sexta-feira (16). Vote na enquete A Fazenda 2020.

