Enquete A Fazenda 2020: quem não merece estar na roça?

Hoje é dia de decisão! Na “eliminght” desta quinta-feira (29), vamos descobrir o sétimo participante a se despedir da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim mereciam estar na berlinda? Vote na enquete A Fazenda 2020 e nos diga quem não devia estar entre os roceiros da semana.

Enquete A Fazenda 12: quem não merece estar na roça? Victória

Lipe

Tays Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 2020: como o trio foi parar na berlinda?

Lipe foi o primeiro a sentar no banquinho de roceiro, o peão foi indicado por Biel, que com o poder da chama verde, ficou com o direito de indicar alguém no lugar do fazendeiro Juliano, que em troca recebeu R$ 20 mil. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Victória se tornou a segunda roceira, pois foi a mais votada da casa, 6 participantes votaram na peoa. A influenciadora digital escolher puxar Jakelyne Oliveira da baia para ocupar o terceiro banquinho. Quem não merece estar na roça? Vote na enquete A Fazenda 2020.

Tays quase conseguiu fugir da roça

Tays não foi salva por ninguém na dinâmica do ‘resta um’ e acabou se tornando a quarta roceira. Porém, Victória usou o poder da chama vermelha para tirar a colega da berlinda, o que fez com que Raissa sentasse no quarto banquinho. No entanto, as coisas voltaram a mudar quando uma reviravolta chocou os peões na tarde de ontem, quarta-feira (28). O poder da chama vermelha foi anulado, pois Biel infringiu uma regra, o que acabou tirando Raissa da roça e colocando novamente Tays na berlinda. Vote na enquete A Fazenda 2020.

O PODER DA CHAMA VERMELHA FOI CANCELADO POR CONTA DO BIEL FICAR COMENTANDO NO INTERVALO COM A VITÓRIA E A RAISSA NÃO ESTÁ MAIS NA ROÇA 🗣🗣🗣 E A TAYS VETOU A VITÓRIA DO MESMO JEITO 🗣🗣🗣 #AFazenda12 pic.twitter.com/DPWYtv5hxS — PEDRAO (@Itspedrito) October 28, 2020

Quem escapou?

Além de Raissa, que teve sorte e saiu da berlinda após o poder da chama vermelho ser cancelado, Jakelyne conseguiu fugir da eliminação ao vencer a Prova do Fazendeiro da semana. A peoa derrotou Lipe e Tays em uma disputa de agilidade e sorte. Victória foi vetada, então não participou da prova.

A chegada de Jake, nova Fazendeira, na sede de #afazenda! Sem muita emoção de todo mundo… #provadofazendeiro pic.twitter.com/wJYxqEJ19t — LeoDias (@euleodias) October 29, 2020