Enquete A Fazenda 2020: Quem você quer ver na primeira roça?

A Fazenda 2020 foi ao ar nesta terça-feira (8), na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Finalmente o público conheceu os 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Na mesma noite, teve a primeira parte da prova para definir quem será o primeiro fazendeiro da semana. Em outras palavras, a pessoa que indicará um peão para a roça. Mas, antes disso, queremos saber, qual participante você gostaria de ver na berlinda.

Vote na Enquete: Quem você quer ver na primeira roça?

Quem você quer ver na primeira roça? Jojo Toddynho

Biel

Victória Villarim

Mariano

MC Mirella

Carol Narizinho

Lucas Maciel

Stéfani Bays

Lipe Ribeiro

JP Gadêlha

Tays Reis

Lucas Cartolouco

Raissa Barbosa

Fernandinho Beatbox

Mateus Carrieri

Rodrigo Moraes

Luiza Ambiel

Juliano Ceglia

Lidi Lisboa Ver resultados Carregando ... Carregando ...

Quem está um passo da roça em A Fazenda 2020?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Logo na primeira votação do reality, os participantes se reuniram para saber quem integrará a primeira baia da edição, em outras palavras, o ‘desconforto’ rural. Biel, Cartolouco, JP Gadêlha e Rodrigo foram os mais votados entre os participantes, ou seja, eles são os primeiros peões proibidos de dormir e tomar banho dentro da sede.

Entretanto, nas temporadas anteriores, a ida para a baia não causa só proibições aos participantes envolvidos. Pelo contrário, quem estava no rural, já estaria a um passo para ir direto para a roça. No entanto, ainda não sabemos como será será a primeira votação. Mas, fizemos a lista dos 20 participantes e você poderá votar no seu preferido.

Quem está na disputa do primeiro Fazendeiro?

De fato, A Fazenda 2020 começou com tudo, e já rolaram alguns desentendimentos, afinal, é disso que o povo gosta. Por outro lado, a cada ano que passa, a disputa fica mais acirrada e os participantes mais tensos, ou seja, o jogo finalmente começou.

Logo que acabou às transmissão na Record TV, a galera pode assistir em tempo real no PlayPlus. Nesse sentido, todos acompanharam a primeira disputa da temporada da classificatória para a prova do fazendeiro. Carol Narizinho, Jakelyne Oliveira, Luiza Ambiel e MC Mirella venderam a atividade e agora concorrem ao posto de líder da semana do reality show. Uma delas, será a primeira fazendeira da temporada.

Quem deve indicar quem?

Com base no descobrimento da regra de convivência, que diz que – peões da baia não podem usar o banheiro da sede, todos os participantes ficaram sem gás durante seis horas. No entanto, isso é pouco comparado as punições anteriores, de ficar mais de horas (sem água quente). Portanto, os responsáveis Biel e Lucas Cartolouco, podem estar na mira de alguns peões, justamente por ter sido os primeiros a quebrar as regras em A Fazenda 2020.

Por outro lado, durante a atividade da madrugada, que definiu as quatro classificadas para a prova do fazendeiro, pode ter sido mais uma pista para futuras indicações. Após algumas explicações, Mion anunciava um número, e esse peão escolhia um participante para eliminar. Se caso acertasse o arremesso eliminaria o indicado, que ficaria fora da disputa.

Quem eliminou quem na primeira atividade?

Porém, só não participaram da atividade os peões Cartolouco, JP, Rodrigo e Biel por terem sido escolhidos para a Baia. Ao passo que foi acontecendo, a disputa rendeu. MC Mirella escolheu Mateus, acertou e eliminou o oponente. Do mesmo modo, fez Carol Narizinho, eliminando Mariano.

Nesse meio tempo, pode acontecer de ter participante indicar adversários que já tenha tretas em outros realitys. Exemplo claro, é os peões Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, que estiveram juntos no reality ‘De Férias Com o Ex’, da MTV. Assim como as desavenças entre MC Mirella e Raissa – apontada pela própria cantora como amante do ex-namorado.