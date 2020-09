Rodrigão venceu a prova do fazendeiro de “A Fazenda 2020” e está fora da roça que acontece nesta quinta-feira (17). O youtuber superou Fernandinho Beatbox e Cartolouco e ganhou ainda o direito de indicar algum peão direto para a próxima roça, além da imunidade. Sendo assim, Beatbox, Cartoloco e Raissa disputam a permanência no jogo. Escolha seu preferido e vote na Enquete A Fazenda 2020.

Enquete A Fazenda 2020

Raissa, Cartolouco ou Beatbox, quem você quer que fique? Raissa

Cartolouco

Beatbox Ver resultados Carregando ... Carregando ...

Como foi a prova do fazendeiro

Para escapar da roça em “A Fazenda 2020“, os peões se enfrentaram em uma difícil prova. Com os olhos vendados, tinham que passar por um labirinto e encontrar 6 peças que formavam o quebra-cabeça. Quem finalizasse a montagem do desenho mais rápido, achasse o sino e o tocasse, vencia.

O youtuber caiu durante a competição e chegou a machucar o joelho. Após a exibição do reality da Record TV, ele recebeu a ajuda dos outros peões. Mas nada tirou sua alegria e alívio de ter escapado da roça de “A Fazenda 2020”, além de ter conquistado a imunidade.

Depois, os indicados da roça puderam pedir apoio do público para permanecerem no jogo. Cartolouco chegou até a se emocionar e agradeceu seus pais por estar em “A Fazenda 2020”. Beatbox revelou que a mulher está grávida, e disse que entrou no reaity para proporcionar uma vida melhor para a família. Raissa, que ficou muito nervosa quando foi indicada, também implorou por sua permanência em “A Fazenda 2020“.

Raissa teve ataque de fúria em “A Fazenda 2020”

Após a formação da roça, Raissa teve um ataque de fúria em “A Fazenda 2020”. Ela chorou e avisou para Jakelyne Oliveira o que estava com vontade de fazer: “Quero quebrar o pau!”.

Irritada, Raíssa foi até a cozinha tirar satisfação com os peões que votaram nela: “Eu não joguei sujo. Vocês todos jogaram sujo. Me metralharam”. Matheus Carrieri afirmou que não houve combinação de voto. Raíssa perdeu a cabeça e jogou água em Biel.

“Eu tentei me aproximar dos dois ‘boy lixos'”, revelou ela, se referindo as Biel e Lipe. Depois, ela recebeu conselho de Luiza Ambiel e Jojo Todynho e se acalmou. “A Fazenda 2020” vai ao ar diariamente a partir das 22h30.