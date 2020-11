Lidi Lisboa e Jojo Todynho discutiram durante a décima primeira formação de roça da temporada, na noite de terça-feira (24), e decretaram guerra. As peoas eram próximas no confinamento, mas já vinham se estranhando há algum tempo, agora a amizade acabou de vez e as participantes se tornaram inimigas. De que lado você está nesse duelo? Vote na enquete A Fazenda e conte pra gente!

Enquete A Fazenda: que está certa na briga?

Enquete A Fazenda: no duelo entre Lidi e Jojo, você está de que lado? Jojo Todynho

Lidi Lisboa Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ontem, terça-feira (24), foi dia de formação de roça no reality show rural. Como fazendeira da semana, Jojo Todynho foi a primeira participante a votar. A dona do hit “Que tiro foi esse?” indicou Lidi Lisboa para sentar no primeiro banquinho de roceira. A funkeira justificou que estava decepcionada com a colega de confinamento. Vote na enquete A Fazenda.

Jojo dá sua justificativa e indica Lidi direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ULrAgesJP3 — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Lidi é a primeira peoa a ocupar o banquinho da #RoçaAFazenda e rebate justificativa da indicação da Jojo 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/cmuSV0IU1I — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Lipe compara Jojo com Luiza Ambiel; assista

Peoas brigaram feio durante formação de roça

Lidi disse que os atritos entre a dupla começaram durante uma dinâmica do programa. “O problema é que nós estávamos nos dando muito bem, a partir do momento que tirei 50 pontos dela, ela começou a ficar esquisita comigo”, comentou a atriz. Jojo e Lidi começaram a trocar farpas e a criticar uma à outra. O barraco então foi armado e Lidi disparou: “o mundo não gira em torno dela”. “Você fala muitas coisas, mas na hora de mostrar coerência no que você diz…”, acusou a carioca. “Tá bom Jordana, você não sabe ouvir”, reclamou a peoa. “Você também não”, rebateu a fazendeira. Vote na enquete A Fazenda.

“O mundo gira em torno de você, quando as coisas não são da sua maneira, você fica estressada”, disse Lidi. “Acho que você não se vê no dia a dia né. Se não te agrada, você dá piti. Engraçado, no dia a dia você dá piti por tudo, inclusive na prova”, disparou Jojo. “Viver com você é algo insuportável e ninguém tem coragem de dizer isso”, respondeu a atriz. “E eu te acho muitas coisas mais, o ar fica muito leve quando você não está”, afirmou a carioca. Vote na enquete A Fazenda e diga para o Jornal DCI de que lado você está nessa briga.

"O mundo não gira em torno dela", diz Lidi sobre Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/q3WX7vigBC — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

EITA que o feno tá pegando fogo entre Lidi e Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BePB1vbLyV — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

A discussão entre Lidi e Jojo está longe de acabar 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IqpauLdE0f — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Veja também:

Tretas e lavação de roupa suja; como foi a formação de roça

Quem deve escapar da roça e virar fazendeiro? Vote