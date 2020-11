As festas de A Fazenda 2020 funcionam como uma terapia para os peões que estão confinados no reality show da RecordTV. Uma vez por semana, a produção promove um evento temático em que os famosos se divertem, lavam roupa suja e protagonizam momentos icônicos. Tudo após uma semana tensa de votações, barracos e eliminação. Enquete A Fazenda: o que é mais divertido: a festa ou o pós-festa? Vote:

Com o tema ‘Sextou’, a festa dessa semana contou como atração principal o cantor Léo Chaves, ex-dupla de Victor. Os participantes estavam usando looks floridos ao estilo verão e a decoração da festa contou com cores, cadeira de praia, sofás ao estilo resort e palmeiras.

Festa – enquete a fazenda

Lidi Lisboa, ainda chateada com a eliminação de Lucas Selfie, desabafou em conversa com Lipe Ribeiro. “Eu estou desgostosa da vida nesse momento. Eu vou ter que me readaptar”, disse ela. “Você tá próxima de todo mundo”, falou o ex-De Férias com o Ex, em seguida. “Não quero ficar próxima de ninguém, quero mandar todo mundo tomar no **”, respondeu a peoa, por fim.

Outro ponto alto do evento é que Lipe e Stéfani Bays, antes inimigos no reality show da MTV, juraram lealdade um ao outro em A Fazenda 2020. “A gente não tá junto 24 horas, mas, assim como eu, você também sabe que a gente pode contar um com o outro”, disse a maquiadora. “Total”, respondeu o empresário. “Mas a gente ficou arrasado ontem. Eu não conseguir nem abraçar a Raissa, eu até pedi desculpas”, comentou Stéfani sobre o retorno da ex-vice Miss Bumbum da roça que culminou na eliminação de Lucas Selfie.

Stéfani declara lealdade a Lipe e os dois comentam o "denominador comum" entre as peoas que voltaram da última Roça… 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ZTcdrr0D7u — A Fazenda (@afazendarecord) November 15, 2020

Jakelyne Oliveira aproveitou um momento em que Lipe recuperava as energias no sofá em um canto da festa e o colocou contra a parede. “Posso te fazer uma pergunta? Por que você se aproximou da Mirella?”, assim, quis saber. “Eu me aproximei dela, não tinha opção. Estava você com Mariano, tipo a Tays com Biel, e quando eu me vi estava na casa da árvore com ciúme”, justificou.

Pós-festa

Se durante a festa alguns peões aproveitam a ‘adrenalina’ da bebida para lavar roupa suja, o pós-festa de A Fazenda 2020 é palco de momentos divertidos. Isso porque, já bêbados, alguns peões perdem a noção de que estão morando em uma casa com dezenas de câmeras.

Lidi Lisboa manteve o protagonismo do pós-festa e divertiu o público de A Fazenda 2020 ao tentar colocar Lipe para dormir. Sem equilíbrio nas pernas após bons drinks, a protagonista de Jezabel puxou o peão que estava deitado no chão da cozinha. No entanto, acabou caindo e batendo a cabeça no chão.

A pergunta que não quer calar: O que tem nos drinks da #FestaAFazenda? 💥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/OrB7k8I0ZW — A Fazenda (@afazendarecord) November 15, 2020

Antes disso, Lipe estava na despensa da casa. Ao sair do ambiente, o peão caiu no chão e preocupou Stéfani Bays gritou pelo seu nome. “Eu estou sangrando”, disse ele. “Eu não posso ver sangue”, falou ela. Logo em seguida, a peoa segurou a mão do amigo e o arrastou até o quarto principal. Detalhe: Lidi estava caída segurando a mão de Ribeiro enquanto ele era puxado.