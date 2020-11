- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ontem, quarta-feira (18), Jojo Todynho venceu a Prova do Fazendeiro da semana. A cantora derrotou Mateus Carrieri e Stéfani Bays em uma disputa de sorte e levou o chapéu de fazendeira. Sem medo de dizer o que pensa, Jojo já arranjou várias confusões e desafetos na casa, quem ela deve mandar para a berlinda na próxima formação de roça do reality show rural? Vote na enquete A Fazenda e conte para o Jornal DCI o que você acha.

Enquete A Fazenda: quem a fazendeira Jojo deve mandar para a roça?

Enquete A Fazenda: quais são os possíveis alvos?

Não é segredo para ninguém que Jojo Todynho e Biel não se dão bem desde o começo do reality show rural. A dupla discute desde o início do programa e sempre vota um no outro durante as formações de roça. Vote na enquete A Fazenda e diga se você acha que Biel deve ser a indicação de Jojo.

Quando Biel se tornou fazendeiro, resolveu mandar a carioca para a berlinda. No entanto, Jojo conseguiu continuar no jogo e retornou como a peoa mais votada da nona roça da edição. Jojo enviará Biel para a roça? Vote na enquete A Fazenda.

Lidi Lisboa

Jojo e Lidi costumavam ser amigas no reality show rural, no entanto, nas últimas semanas as peoas tem se estranhado. Durante a dinâmica realizada no programa Hora do Faro, Lidi concordou com todos os adjetivos ruins que Lucas Maciel deu para Jojo. Vote na enquete A Fazenda.

Na manhã de hoje, Lidi também não se segurou nas críticas sobre a dona do hit “Que tiro foi esse?”. “Não tem aquele ditado: ‘quer conhecer o ser humano, dê poder a ele?’. Vamos ver se esse ditado faz sentido”, disparou a atriz sobre o reinado de Jojo como fazendeira.

Tays e Jojo tem um bom relacionamento no programa, no entanto, na última formação de roça, a dupla se votou. Será que a carioca irá devolver o voto de Tays indicando-a para a roça? Vote na enquete A Fazenda.

