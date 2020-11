Enquete A Fazenda: quem é o peão mais amado da edição?

As porcentagens das últimas eliminações em A Fazenda dão uma ideia de quais peões têm o carinho ou o ódio do público, mas os números podem ser ‘mascarados’ por mutirões de votação de fandoms. É por isso que hoje o DCI quer saber: na sua opinião, quem é o peão mais amado dessa edição? Vote na enquete A Fazenda e deixe sua opinião.

Enquete A Fazenda: quem é o peão mais amado? Jojo

Raissa

Lipe

Lidi

Mateus

Biel

Jakelyne

Mariano

Tays

Stéfani

Mirella Ver resultados

Enquete A Fazenda já mostrou favorito ao prêmio

Independente de quem seja o peão mais amado dessa edição, o público do DCI já deu sua opinião anteriormente na enquete A Fazenda e votou em Jojo Todynho como a favorita para levar o prêmio de R$1,5 milhão.

Em segundo lugar ficou o funkeiro Biel, que já deixou clara sua rivalidade com Jojo dentro da casa. Biel tem um fã clube maior e mais forte aqui fora, mas Jojo ganhou o coração do público com suas frases de efeito e sua forma de lidar com os conflitos da casa.

Mirella e Stéfani também conquistaram uma parte do público, que até criou um shipname para a amizade – Sterella. E esses fãs não medem esforços para demonstrar seu amor, tentando até mesmo burlar as regras e enviar um carro de som com dicas de jogo para a dupla.

Peões ganham seguidores nas redes sociais

O número de seguidores conquistados nas redes sociais também pode dar uma ideia de qual seria o resultado dessa enquete A Fazenda.

De acordo com um levantamento realizado pelo DCI, o eliminado Lucas Selfie foi o peão que mais ganhou seguidores nas redes, com 200 mil. Entretanto, logo depois dele está Jojo Todynho, Mirella e Raissa Barbosa.

Veja o ranking: