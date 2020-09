O jornal DCI já está no aquecimento para a décima segunda temporada do confinamento rural. Listamos a seguir, os maiores fazendeiros de toda a história do reality comandado por Marcos Mion e com direção de Fernando Viudez.

Uma nova leva de episódios de A Fazenda está chegando à TV. O formato, que decerto proporciona ao público momentos incríveis, é palco de grandes provas com o intuito de revelar um novo fazendeiro a cada semana.

O cobiçado cargo do reality show garante ao participante não apenas mais uma semana no game, como também, o direito indicação. Além disso, é o responsável por passar os recados da produção para toda a casa, bem como delegar tarefas.

O jornal DCI já está no aquecimento para a décima segunda temporada do confinamento rural. Sendo assim, nós queremos saber: quais os maiores fazendeiros de toda a história do reality comandado por Marcos Mion? Vote na enquete abaixo ou deixe o seu favorito no campo dos comentários

Quais foram os maiores fazendeiros? Bifão

Dado Dolabella

Flávia Viana

Andressa Urach

Mara Maravilha Ver resultados

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carregando ... Carregando ...

Bifão

Tati Dias indicou a ex-De Férias com o Ex em formação tensa. No entanto, ela acabou vencendo a prova e surpreendentemente voltando à casa como a manda-chuva da vez. Com a volta de Bifão, certamente, a casa virou palco de inúmeros barracos. Drika Marinho, rival de Bifão, acabou sendo a eliminada do jogo na primeira semana de A Fazenda 11.

Dado Dolabella

O ator foi o campeão da primeira temporada do reality. Além disso, ele foi o primeiro fazendeiro daquela edição. Em ação inédita, o público foi o responsável por escolher o manda-chuva por meio de voto por SMS. No mesmo programa, no entanto, Dado teve que colocar na berlinda um concorrente e causou discórdia.

Flávia Viana

A atriz foi a campeã de A Fazenda 9, como resultado de uma participação marcante. Na estreia do jogo, Flávia se tornou fazendeira e despertou a ira de Marcos Harter, seu inimigo durante do o jogo. Ele, aliás, terminou a temporada em segundo lugar.

Andressa Urach

Na edição do formato, Andressa venceu uma prova de sorte contra as rivais Bárbara Evans e Denise Rocha. Em resumo, durante todo o jogo, as três discutiram feio e protagonizaram momento bizarros na tevê. Curiosamente, Urah foi eliminada semanas depois em roça contra as concorrentes.

No programa que culminou a sua saída, Andressa foi questionada pelo apresentador sobre quem ela gostaria que fosse eliminada. “Sinceramente, por mim poderia sair as duas. Até porquê Bárbara é exemplo de sexo ao vivo, inclusive, usa pomada vaginal para tratar fungo. Denise só come. Ambas fingem gostar dos animais”, disparou, surpreendentemente.

Mara Maravilha

Protagonista moral de A Fazenda 8, a apresentadora causou discórdia na casa. Mara se tornou fazendeira em prova de habilidade após ter sido indicada pela maioria dos concorrentes. Como de praxe, aliás, Maravilha voltou causando e esfregando poder na cara dos concorrentes.