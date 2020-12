Fim da amizade? Anitta não celebra vitória de Jojo em A Fazenda

Jojo Todynho se tornou a campeã de A Fazenda 12 e foi um dos assunto mais comentados nesta quinta-feira (17). Apesar disso, Anitta, que era próxima da cantora, curiosamente não se manifestou sobre o assunto. Seria o fim da amizade?

Anitta e Jojo Todynho ainda são amigas?

Diferente do BBB 20, em que Anitta acompanhou como uma fã fiel do reality, em A Fazenda, a cantora não se interessou em falar do programa. Inclusive, a famosa chegou a ser “cancelada” várias vezes por dar sua opinião ao longo do programa.

Porém, o mais intrigante foi o silêncio de Anitta com a vitória da então amiga, Jojo Todynho. A funkeira levou R$1,5 milhão para casa, em uma final com Bial, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas afinal, a amizade acabou? Dentro do programa, Jojo não falou sobre a cantora, e do lado de fora, apenas uma vez, Anitta se manifestou em torcida pela carioca de Bangu.

Em uma publicação de setembro, Anitta repostou um vídeo do DJ Batata com a legenda: “bora torcer pela Jojo?”.

Cantora sai em defesa da peoa

Ainda em setembro, quando Cartolouco estava em A Fazenda, o jornalista comentou sobre o corpo de Jojo. Ele teria dito que a cantora precisava de uma cirurgia bariátrica para emagrecer. Revoltada, Anitta foi em defesa de Jojo, no Twitter. “Bem cuidadas? Tipo ele? Porque ele tá super, né”, ironizou a ‘poderosa’.

Quando anunciada, Anitta também compartilhou uma publicação em prol da amiga. “Bora torcer pra Jojo? Vocês pediram e dessa vez ela foi. Vamos precisar bastante de vocês para subir as tags e torcer muito por ela. Use #soujojo #TeamJoJo e também a tag da nova música que vai ser lançada na sexta-feira dia 11, De Volta na Moda”.

Parceira de Anitta e Jojo

Após o hit ‘Que Tiro foi Esse?’, no mesmo ano, a cantora lançou um feat com Seakret, Anitta, Jojo Maronttinni, ‘Perdendo A Mão’. O clipe gravado em um baile de favela tem 14 milhões de visualizações no Youtube.

Continuando as parcerias, Anitta chamou Jojo para participar de Vai Malandra, onde ela não cantou, mas dançou na gravação.