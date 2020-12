Jojo Todynho é campeã de A Fazenda 2020. Escolhida nesta quinta-feira (17) por 52,54 % do público, a funkeira de 23 anos levou o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Record após 100 dias de confinamento. A segunda colocação ficou com Biel, que recebeu 36 % dos votos e completou o pódio .

A final teve mais de uma hora e meia de duração. Antes de anunciar a vencedora, Mion fez um discurso para revelar a 4ª colocação – de Lipe Ribeiro. O programa foi para um intervalo comercial e voltou com o anúncio da campeã. Na sequência, Jojo Todynho fez uma oração com todos os participantes do programa.

Quem ganhou A Fazenda 2020?

Jojo Todynho é a campeã de A Fazenda 2020 com 52,54 % dos votos

Biel ganhou o segundo lugar com 36,10 % dos votos

Stéfani foi a terceira colocada com 11,36% dos votos.

Logo no início do programa, o apresentador relembrou momentos divertidos e emocionantes dos finalistas, que assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa.

ELA NÃO TAVA MALUCA NA TESE DELA! JOJO TODYNHO É A GRANDE CAMPEÃ DE #AFAZENDA12! Gostaram? 🤠🔥 #FinalAFazenda Acompanhe as últimas emoções de #AFazenda12 no @SigaPlayPlus. Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9o1oiIeMwm — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

Jojo Todynho, a ganhadora

Jojo Todynho foi um dos grandes nomes de A Fazenda 2020. Ao longo dos três meses de programa, a carioca reuniu cenas hilárias, brigou bastante e virou meme (quem não lembra dela amassando a garrafa super irada?). A rivalidade com Biel marcou sua trajetória, assim como o bordão “estou errada na minha tese?”. Foi parar em seis roças, mas saiu de todas como a preferida do público.

A força, o discurso coerente e a personalidade que estabeleceu dentro da casa fizeram com que a funkeira de Bangu, no Rio de Janeiro, conquistasse o carinho do público, que a escolheu campeã na disputa contra Biel, Lipe e Stéfani.

Será que a tese de Jojo Todynho está pronta?

