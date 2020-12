Lidi Lisboa se recusa a parabenizar Jojo pela vitória em ‘A Fazenda 12’

Lidi Lisboa, atriz protagonista de ‘Jezabel’, da Record TV, se recusou a cumprimentar a ex-colega de confinamento rural, Jojo Todynho, pela vitória no reality ‘A Fazenda 12‘. Tudo aconteceu na última quinta-feira (17), quando o Brasil soube através do apresentador Marcos Mion, que a funkeira era a mais nova milionária da vez, ao faturar o prêmio final de R$ 1,5 milhão.

Enquanto a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ era abraçada e parabenizada pelo outros 18 participantes do reality rural, a atriz continuou sentada, no palco de Itapecerica da Serra. O momento exato foi registrado pelo jogo de câmeras disponível no local. Enquanto todos estavam comemorando e abraçando Jojo, Lidi Lisboa permaneceu sentada no local de início.

Senhoras e senhores: BRILHAMOS! Ficamos por aqui, com um enorme agradecimento a todos que acompanharam e fizeram essa incrível edição que coroou Jojo Todynho como a grande campeã 💥 Quer rever as emoções de #AFazenda12? Acesse já https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/9VE3iuW8TJ — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

Lidi Lisboa X Jojo Todynho

Essa rivalidade entre as duas protagonistas da edição de número 12, teve momentos de altos e baixos. No começo nenhuma se esforçava para tentar uma aproximação no jogo. Mas, ao decorrer dos dias de confinamento, elas ficaram mais próximas e a reação aqui fora era positiva. Durante as festas de sextas em A Fazenda 12, eram quando as duas se aproximavam mais, enquanto aproveitavam para beber e curtir o som na pista de dança.

Mas, quando todos imaginavam que iria surgir uma bela amizade entre as duas, e somar forças no programa, o contrário aconteceu. Lidi Lisboa e Jojo Todynho firmaram uma verdadeira rivalidade dentro do confinamento rural da Record TV. Era nítido que as duas não iriam se tornar amigas ali dentro. A relação piorou ainda mais após a saída de Lucas Selfie – amigo de Lidi na casa. A atriz protagonista de ‘Jezabel’, criticou Jojo e até apontou que ela teria sido a responsável por colocar o youtuber na roça. De lá pra cá, era uma notando na outra, durante as formações de roças, ao vivo.

Final de A Fazenda 12

No último programa de ‘A Fazenda 12’, a carioca Jojo Todynho conseguiu e foi a grande vencedora do reality show com 52,54% dos votos. Após 103 dias de confinamento, brigas, provas, punições, baia e roças, a funkeira agradou o público e recebeu o título de campeã da edição de número 12. Em sua passagem pela sede de Itapecerica da Serra, a peoa venceu os próprios obstáculos e conseguiu agradar o Brasil. Em 2º Lugar ficou o cantor Biel, que faturou um carro zero km. A maquiadora Stéfani Bays ficou em 3º lugar e o ex-MTV Lipe Ribeiro, em 4º colocado.

Para comemorar a grande vitória, Jojo resolveu fazer um culto ao vivo, na emissora do Bispo Edir Macedo. A campeã chamou todos os participantes e falou belas palavras, seguida de um hino evangélico cantado pela mesma, selando a paz na sede em Itapecerica da Serra.