Que horas começa A Fazenda 2020? Confira a programação completa

A Fazenda 2020 estreou no dia 8 de setembro e apresentou o elenco das 20 personalidades que estarão competindo pelo R$ 1,5 milhão, mais prêmios. O programa vai ar todos os dias às 22h30, na Record TV, e é comandado por Marcos Mion, que apresenta o reality show rural desde 2018.

Com assistir A Fazenda 2020?

É possível conferir A Fazenda 2020 na Record TV às 22h30, todos os dias, ou na plataforma streaming PlayPlus que tem transmissão em tempo real, 24 horas por dia.

Quem tem interesse em se tornar assinante da plataforma de streaming da emissora, precisa desembolsar R$ 12,90 a R$ 32,80. O pacote de R$ 32,80 dá direito a quatro perfis em uma mesma conta e podem ser usados simultaneamente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo o canal de televisão, o PlayPlus também irá disponibilizar as integras do programa de TV. Os fãs do reality show também terão acesso à entrevistas com os peões que deixarem A Fazenda 2020.

Qual a programação do reality?

Confira o que acontece diariamente em A Fazenda 2020:

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 2020 (gravado)

O que acontece hoje em A Fazenda 2020?

Fogo no feno! Hoje é dia de eliminação no reality show. Às 22h30, o público descobrirá se o segundo eliminado de A Fazenda 2020 será Luiza Ambiel, Lidi Lisboa ou JP Gadêlha.

O resultado parcial da enquete do Jornal DCI aponta que Luiza (45% dos votos) será a peoa que deixará o reality rural.

Quem já foi eliminado?

Fernandinho Beat Box foi o primeiro participante de A Fazenda 2020 a deixar o programa. O músico competiu pela preferência do público, mas perdeu a disputa da primeira berlinda da edição para Raissa Barbosa e Lucas Cartolouco.