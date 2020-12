Rafa Kalimann dá unfollow em Raissa Barbosa e modelo questiona

A modelo Raissa Barbosa ainda está se acostumando com a fama fora de A Fazenda 12. A ex-peoa se surpreendeu por ter sido seguida por Rafa Kalimann, mas nesta semana, teve uma decepção: a ex-BBB havia dado unfollow em sua conta no Instagram, e Raissa questionou.

A ex-participante de A Fazenda 12 fez um tweet onde escreveu “Por que a Rafa deixou de me seguir?”. A publicação foi apagada em seguida, mas ficou no ar tempo suficiente para gerar polêmica entre os fãs das envolvidas.

Por que Rafa Kalimann deu unfollow em Raissa?

Muitos fãs da Raissa foram até a conta da influencer e ex-BBB questioná-la sobre a atitude. Alguns deles, inclusive, começaram a especular qual seria a motivação do unfollow. Dentre as hipóteses levantadas, a inimizade de Rafa Kalimann e Flayslane foi destaque, já que recentemente Raissa compartilhou o videoclipe da cantora.

Por fim, nenhuma das hipóteses levantadas por confirmada por Rafa Kalimann. A ex-BBB respondeu ao comentário de um fã clube e esclareceu a situação, dizendo que se tratava somente de uma limpeza em seus seguidores, nada pessoal.

“Deixei de seguir muitas pessoas, acho que umas 400 até agora. Isso não muda minha admiração por ela no jogo, acho ela uma mulher muito forte. Só estou deixando mais as pessoas que conheço. Não é nada pessoal”, escreveu.

Raissa desabafou após polêmica

Pouco tempo depois de apagar a publicação, Raissa voltou ao Twitter para desabafar sobre a situação com Rafa Kalimann. Ela pediu aos fãs que não fossem ao perfil da ex-BBB e que não tinha a intenção de gerar nenhuma polêmica.

Gente foi só curiosidade, não era pra perguntar pra ela não 😳 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 8, 2020

Sinceramente não sei mais o que fazer, tudo que eu faço ou falo vira polêmica. Meu Deus 😲 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 8, 2020

No Instagram, ela resolveu esclarecer a situação nos comentários de uma publicação.

“Gente pelo amor de Deus, fiz uma pergunta boba para os meus seguidores do Twitter e eu nem imaginava que tomaria essa proporção, admiro muito a Rafa Kalimann e quando vi que ela me seguia fiquei muito feliz por ser fã do trabalho dela, isso eu devia ter guardado para mim. “Não estou acostumada com toda essa exposição, é tudo muito novo para mim, tudo que eu faço e falo acaba virando notícia, não criem essa rivalidade feminina. Continuo amando o trabalho dela, acho ela um ser humano incrível”, escreveu.