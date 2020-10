A Fazenda 12: Signos dos participantes; com qual você se identifica?

Já que o assunto do momento é o reality da Record TV, A Fazenda 12, pedimos ajuda dos astros para sabermos um pouco mais da essência de cada participante do programa. Vem saber mais sobre o signo de cada peão.

Que a Astrologia explica muita coisa da nossa vida cotidiana, isso já sabemos. Porém, quando o assunto é o reality A Fazenda 12, digamos que o assunto fica um pouco mais interessante – e curioso. Mapeamos os signos, ou seja, as essências de cada um dos peões e os resultados das análises vem logo abaixo. O curioso, é que somente dois signos não fazem parte dessa edição: Virgem e Sagitário, o que não deixa nada a desejar – já que os representantes desta edição de Áries, Leão, Touro e Capricórnio horam muito bem os signos faltantes.

A Fazenda 12: Conheça os signos dos participantes do reality

Elemento Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem nasce sob a regência de um desses signos possui a energia em dose alta. Cheios de marra, ímpetos e atitudes, geralmente, são pessoas que não levam desaforos para casa e não mandam recado: resolvem o que precisam resolver na hora. Bons de briga e de argumentos, são determinados e, de acordo com a astrologia, são empreendedores natos: constroem sua vida de acordo com suas metas, sem descanso. Gostam da liberdade e sabem muito bem colocar-se em prioridade, quando necessários. São competitivos, bons de jogo e articulam muito bem o que desejarem.

Elemento Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

A Fazenda 12: Stéfani Bays e Juliano Céglia são de Touro e JP Gadêlha e Victoria Villarim são de Capricórnio

Estáveis e determinados, quem nasce em qualquer um destes três signos possuem a resiliência em ter o sucesso desejado. Prezam pela segurança e pelos planos: possuem dificuldades com mudanças e interrupções sem aviso prévio. São perfeccionistas e se cobram demais: precisam aceitar que as pessoas também possuem suas diferenças. No jogo, são estratégicos e possuem a tendência de agir depois de calcular muito. São amantes das boas coisas da vida e geralmente possuem muito bom gosto.

A Fazenda 12: Peões dos signos de Água e Ar são mais intensos e comunicativos

Elemento Água (Câncer, Escorpião e Peixes)

A Fazenda 12: Fernandinho Beat Box é de Câncer, Mateus Carrieri e Jakelyne Oliveira, de Peixes e Raissa Barbosa, de Escorpião

Emocionais, sentimentais e intuitivos, esses três signos são entregues e intensos demais. Tendem a fazer tudo com muita paixão e devoção, mas em seus piores momentos, agem por impulso sem pensar nas consequências. Podem ter um apego a ilusões e fantasias, criando expectativas demais em cima de algumas situações que não passam de devaneios. Protetores e altruístas, também não medem esforços para se colocar no lugar do outro sempre que possível. O lado sombrio (e que pode se manifestar no jogo a qualquer momento) é o rancor, a mágoa e a vingança.

Elemento Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

A Fazenda 12: Luiza Ambiel e Mc Mirella são de Gêmeos, Cartolouco, Mariano e Rodrigo Moraes, de Libra e Lipe Ribeiro e Jojo Todynho, de Aquário

Regidos pelo poder mental, Aquário, Libra e Gêmeos possuem diplomacia e alto poder de comunicação. São inteligentes, ágeis e tanto atraem quanto são atraídos pela intelectualidade. Versáteis, sociáveis e dinâmicos, são pessoas que conseguem exercer mais de uma função e são muito bem articuladas quando querem. Porém, seus lados sombras tendem a serem grandes desafios em um jogo de convivência: o humor é oscilante, podem ser indecisos, teimosos e rebeldes. São contra a qualquer tipo de regras e sempre que puderem, vão questionar – e fazerem o que bem querem.