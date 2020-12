Stéfani Bays passa mal após a final de A Fazenda 2020

Stéfani Bays, terceira colocada de A Fazenda 2020, não reagiu bem as informações externas após ter deixado o reality show. Na manhã desta sexta-feira (18), a digital influencer foi parar em um hospital, em São Paulo, após sofrer uma indisposição. Stéfani recebeu atendimento médico e tomou soro.

Por conta da indisposição, a ex-MTV não participou do início da gravação do Hora do Faro, agendada para hoje. Ainda não se sabe se ela fará aparição na atração dominical comandada por Rodrigo Faro na RecordTV.

Nas redes sociais, a ex-De Férias com o Ex publicou um desabafo minutos antes de mostrar um clique em que surge tomando soro. “Minha cabeça está a mil e estou atualizando assuntos da minha família e profissionais. Assim que der, vou querer saber de tudo e dar um posicionamento para vocês”, disse. Logo em seguida, ela declarou: “Coração não aguenta tanta informação!”.

Assim que deixou a sede de A Fazenda 2020 e Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, Stéfani foi para a casa de um amigo, Gabriel Rocha. Por lá, a famosa comemorou sua passagem pelo reality show rural, que foi sucesso de audiência e desbancou a Globo em várias ocasiões, inclusive, na final.

Coração não aguenta tanta informação! 🙏🏼 pic.twitter.com/7qNIpRIi7h — STÉFANI BAYS 🎪 (@astefanibays) December 18, 2020

Relação com Mirella – A Fazenda 2020

Ainda confinada em A Fazenda 2020, Stéfani Bays recebeu informações externas de que JP Gadêlha teria dado em cima de Mirella, sua melhor amiga no reality show. A fofoca partiu de Luiza Ambiel durante a última festa da atração que aconteceu na madrugada de quarta-feira (16).

Nas redes sociais, Mirella mostrou prints de supostas conversas entre ela e JP. Em uma das publicações, o bombeiro gato da Netflix lamenta não poder sair do quarto de hotel em que estava hospedado. Por outro lado, Gadêlha nega as acusações e afirma que vai processar a intérprete de 360 por acusá-lo de algo que ele não fez.

Stéfani declarou nas redes sociais que assim que entender tudo o que aconteceu vai tomar um posicionamento.