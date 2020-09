A Fazenda: saiba por onde andam os ganhadores do reality

A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. O jornal DCI já está no aquecimento para acompanhar o confinamento rural que conta com apresentação de Marcos Mion. Mas, ainda da chegada, saiba por onde andam os ganhadores de cada edição.

Faltando menos de uma semana para a estréia do reality A Fazenda 12, afinal, dia 8 de setembro já está logo aí. Resolvemos mostrar como estão os ganhadores de cada edição. As estrelas de cada temporada, que levaram para casa o valor milionário e ficaram para a história do programa. A seguir, saiba por onde andam os vencedores de A Fazenda.

Vencedores de A Fazenda: por onde andam?

Logo que finaliza a edição de A Fazenda, os participantes vencedores passam por uma série de entrevistas, seja em programas televisivos, ou matérias em jornais e revistas. No entanto, quando passa um certo tempo, se o artista não conseguir se ‘manter’ envolvido na mídia, ele pode acabar indo ao esquecimento.

Mas, a cada edição que começa, é feito uma votação entre o público para escolher o novo milionário. Entretanto, antes do grande dia, vamos descobrir como estão os ganhadores que já deixaram sua marca no programa. Muitos viraram estrelas, estão atuando, outros deixaram a fama de lado, porém, todos caminhos diferentes na vida.

A Fazenda 1 – Dado Dolabella – Vencedores de A Fazenda

Dado Dolabella foi o primeiro vencedor do reality A Fazenda, faturando o prêmio de 1 milhão. O ator e cantor ganhou a disputa contra Danni Carlos na grande final, depois de passar por oito roças. Atualmente, ele está afastado da TV desde a novela Vitória, exibida há seis anos, na Record TV.

Apesar disso, nas redes, o ator um verdadeiro ativista pelos direitos dos animais, sendo um porta voz na divulgação do veganismo. Ele também gerou polêmica após assumir namoro com Nina Dolabella, sua prima, e ser preso por não pagar a pensão do filho.

Vencedores de A Fazenda – Karina Bacchi

Na segunda edição, a ganhadora da vez foi uma mulher. A atriz e apresentadora Karina Bacchi foi a primeira mulher campeã do reality após disputar o prêmio de R$ 1 milhão com André Segatti.

Contudo, a loira doou todo o valor que ganhou da Record TV para a ONG Florescer, que tem a curadoria de sua mãe. Hoje, Bacchi faz parte da RedeTV com a atração O Melhor para Elas e é um sucesso na Instagram. A mãe do Enrico, é casada com o ex-atleta e empresário Amaury Nunes.

A Fazenda 3: Daniel Bueno – Empresário

O vencedor da terceira temporada do reality rural foi Daniel Bueno. Logo depois de derrotar Sérgio Abreu e Lizi Benites na final, o modelo se consagrou o grande vencedor de A Fazenda conquistando o prêmio de R$ 2 milhões de reais. Hoje, o ex-modelo está longe das mídias. Casado com Adriana Schrank, e vivendo nos Estados Unidos. Após A Fazenda, se tornou assessor de investimentos.

A Fazenda 4: Joana Machado – Personal Trainer

Em A Fazenda 4, a modelo e personal trainer Joana Machado, levou a melhor contra a peoa Monique Evans e faturou o prêmio de R$ 2 milhões de reais. Em sua passagem pelo programa, já protagonizou diversos discussões com os outros participantes. Hoje, ela vive longe da TV e já tentou até se tornar deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Ela também está de casamento marcado com o policial Marcelo Toledo Watson.

Anteriormente, em entrevista para a revista Queem, ela disse que teve depressão após ganhar o prêmio. Aos 39 anos, ela é mãe de Ana Luiza e Mauricio.

A Fazenda 5: Viviane Araújo – Atriz e dançarina

Da mesma forma que a anterior, mais uma vez uma mulher foi a grande ganhadora do do reality. Viviane Araújo enfrentou Felipe Folgosi e Léo Aquilla e por fim, levou os R$ 2 milhões de reais para casa. O sucesso foi tanto, que hoje, ela se tornou um dos principais nomes da TV Globo. Escaladas para várias novelas, ela está vivendo um relacionamento feliz com Guilherme Militão. Durante o período de na casa, ela protagonizou muitas brigas com Nicole Bahls.

A Fazenda 6: Bárbara Evans – Modelo e influencer

Bárbara Evans enfrentou a advogada Denise Rocha e o ator Marcos Oliver na final do programa, e levou para casa o prêmio de 2 milhões de reais, sendo a grande vencedora do reality. De lá pra cá, ele já atuou na Rede Globo, na qual contracenou com Cauã Reymond em Dois Irmãos, participou do reality, o Dancing Brasil e hoje em dia atualiza sua página da web ao lado de seu marido, o empresário Gustavo Theodoro.

A Fazenda 7: DH Silveira – Cantor

Em A Fazenda 7, revelou o ganhador DH Silveira, ex-integrante da Banda Cine, que venceu a batalha pelo prêmio de R$ 2 milhões. Durante a temporada, o cantor deu o que falar por se envolver em diversas confusões com outros peões. No entanto, hoje ele vive uma vida longe dos holofotes e voltada ao mundo alternativo, porém continua na área da música. Foi casado por três anos com a influenciadora digital Bruna Unzueta, de quem se separou em 2018. Nas redes sociais, ele vive romance a artista Evellyn.

Edição 8: Douglas Sampaio – Ator

Na oitava edição do reality, o ator Douglas Sampaio se consagrou campeão e levando para casa o prêmio de R$ 2 milhões de reais. Ele venceu o jogo após uma disputa contra Ana Paula Minerato. Durante o confinamento, o ator mostrou temperamento “explosivo” dentro da casa, mas isso não o impediu de vencer a competição.

Contudo, longe das câmeras, o ator passou por momentos difíceis na vida pessoal. Duas de suas ex-namoradas, acusaram de agressão, causando revolta na web. Na televisão, ele engatou alguns trabalhos como ator, nas novelas A Terra Prometida e no reality Dancing Brasil.

A Fazenda 9: Flávia Viana – Influencer

Marcelo Zangrandi e flavia Viana (Reprodução/Instagram)A Fazenda 9 ou Nova Chance, foi a nona temporada do reality show brasileiro. Quem se saiu melhor na temporada foi Flávia Viana! Assim sendo, a peoa faturou R$ 1,5 milhão depois uma disputa acirrada contra o médico Marcos Härter e o YouTuber Matheus Lisboa na final do programa.

Flávia, que também já participou do Big Brother Brasil, da rede Globo, se tornou uma das influences com mais destaque na web. Além disso, ele sempre está apresentando shows e lives de cantores ao redor do Brasil. Recentemente, a atriz e apresentadora se casou com o humorista Marcelo Zangrandi, também ex-A Fazenda. O casal espera o seu primeiro filho.

Edição 10: Rafael Ilha – Jurado

O ex Polegar, Rafael Ilha, levou a melhor contra João Zoli e Caique Aguiar em A Fazenda 10, e conquistou o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. Logo depois que saiu do reality, ele acabou emendando participações em duas outras produções da Record TV: Jurado no Canta Comigo e Troca de Esposas. Mesmo participando de programas da Record TV, o ganhador teve poucas oportunidades na TV.

Vale lembrar, que ele também participou do Power Couple ao lado de Aline Kezh.

A Fazenda 11: Lucas Viana – Vencedores de A Fazenda

Enfim, em A Fazenda 11, o vencedor da temporada foi o modelo Lucas Viana, que enfrentou a influenciadora digital Hariany Almeida e o publicitário Diego Grossi na final do programa. Lucas recebeu 1,5 milhão. Ele a segunda colocada no jogo, tiveram um romance dentro da casa, e protagonizaram diversas discussões.

Ao sair da casa, ele visitou o instituto ABADS, que atende cerca de 980 crianças e jovens com autismo. Assim como, também visitou Fortaleza, onde se vestiu de Papai Noel para entregar presentes para as crianças. Por fim, ele largou a TV e lançou um canal no Youtube, onde tem ganhado a vida como influenciador. Ele também tem investido nas causas sociais e se envolveu em ações para reduzir os impactos da pandemia de Covid-19. No Instagram, já são mais de 2 milhões de seguidores. dou