Votação A Fazenda 12: votômetro já marca mais de 663 milhões de votos

A grande final do reality da Record TV chegou! Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro estão a poucas horas de saber quem leva a bolada no valor de R$ 1,5 milhão. Na sede em Itapecerica da Serra, o ‘votômetro’ para a votação A Fazenda 12 está a todo vapor no portal R7.com, e já marca mais de 663 milhões de votos.

O ‘votômetro’ foi disponibilizado aos finalistas logo após o programa ao vivo da última terça-feira (15). Com a eliminação da última participante, a ex-Vingadora Tays Reis, os peões foram surpreendidos com um mapa dos locais onde está acontecendo a votação em tempo real. Nos primeiros 30 minutos, o ranking já mostrava mais de 18 milhões de votos.

Votação Final A Fazenda 12

De tempo em tempo, a produção revela aos finalistas, a votação em tempo real. Até o momento, foram computados 663.748.626 votos. Desses, 46% vem do Sudeste, 15% do Nordeste, 7% do Sul, 5% do Centro-Oeste e 4% do Norte. O placar computou ainda 23% de votos de outros países. Apesar de alguns residir em locais parecidos, a intenção do ‘votômetro’ é mostrar de onde está chegando mais votos, para os finalistas pedirem e também ficarem informados para a final.

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, mora no Rio de Janeiro. Assim também como o ex-MTV Lipe Ribeiro. Por outro lado temos Stéfani Bays, que apesar de ser do Rio Grande do Sul, hoje vive em São Paulo, assim como Biel, que nasceu e vive atualmente no estado de São Paulo.

Como votar na final?

Passo 1: Acesse o portal do R7.com (https://www.r7.com/). Logo na página inicial, clique na foto dos três participantes indicados à roça, e será direcionado para a página de votação.

Passo 2: Selecione a pessoa que você quer que continue no jogo. Sendo assim, o menos votado corre mais risco de ser o próximo eliminado.

Jojo, Biel, Lipe ou Sté?

Passo 3: Escolha o seu participante favorito, clicando na foto [que você quer que continue] e em seguida, clique em ‘VOTAR’. Outro diferencial da votação da Record TV, é que não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro no site para conseguir votar. Como por exemplo na ‘Gshow’ – onde é preciso fazer um ‘cadastro’ para só assim, iniciar a Votação A Fazenda 12.

Passo 4: Depois de selecionar o seu participante favorito e só clicar na opção ‘votar’, é aguardar a computação do voto. Logo em seguida, a confirmação será mostrada na tela assim: ‘Voto computado com sucesso !’

Passo 5: Caso você queira continuar votando, basta clicar em ‘Votar novamente’ e refazer o mesmo processo. Caso queira votar em outro participante, é só voltar e clicar na foto. A votação da roça de A Fazenda 12, acaba nesta quinta-feira (17), ao vivo pela Record TV. O público de A Fazenda 12 vota apenas no portal R7.com.