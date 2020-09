A Fazenda 2020 já tem um novo fazendeiro. Rodrigo Moraes, o Rodrigão, venceu a prova realizada na noite desta quarta-feira (16) e agora tem todo poder em mãos. Aliás, o novo poderoso da semana já começou a elaborar sua lista de motivos para colocar um concorrente na próxima Roça. Quem o influenciador digital deve indicar para a próxima berlinda na terça-feira (22)? Vote na enquete A Fazenda 2020 do Jornal DCI.

Quem o fazendeiro Rodrigão deve indicar para a roça? Mariano

Tays reis

Raissa Ver resultados

Quem está no alvo de Rodrigo em A Fazenda 2020?

Mariano – Votou em Rodrigo com a justificativa de que ele o incomoda ao cantarolar pela casa. O sertanejo frisou que se continuar assim, os dois poderão ter um embate direto, já que é uma coisa que o deixa irritado, de acordo com ele.

Tays Reis – A intérprete de Metralhadora direcionou o seu voto a Rodrigo alegando não ter se aproximado do peão. A famosa destacou a falta de afinidade com o concorrente e amenizou afirmando não ter nada contra ele.

Raissa Barbosa – A ex-vice Miss Bumbum foi o voto de Rodrigo na primeira formação. Em sua justificativa, ele afirmou que Raissa não demonstra querer jogar e brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 2020.

Como foi a prova do fazendeiro?

Usando óculos especial que impediam de enxergar o ambiente, eles tinham que passar por um labirinto e encontrar 6 peças de um quebra-cabeça. O objetivo final era montar o chapéu do fazendeiro e tocar o sino. Quem fizesse primeiro a tarefa, vencia e se tornava o fazendeiro.

Entenda como funciona a roça e outras dinâmicas do programa.

Como assistir A Fazenda 2020 24h?

O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibiliza para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda 2020. A transmissão acontece 24 horas por dia em tempo real.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também disponibiliza trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo. Essas entrevistas acontecem na Cabine de Descompressão, que é apresentada por Mion. Além disso, o público pode acompanhar a edição diária de A Fazenda 2020 na Record TV, sempre a partir das 22h30.