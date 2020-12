Ex-BBB Gabi Martins surge de cabelo curtinho; veja antes e depois

A ex-BBB Gabi Martins surpreendeu os seguidores com a mudança radical que fez nos cabelos. Em seu Instagram, a cantora publicou um vídeo nesta segunda-feira (08), com a transação dos cabelos longos para curtos.

Desde que entrou no BBB 20, a a ex-BBB usava os cabelos com mega hair. Para ter os cabelos maiores, ela acrescentava um tipo de aplique, que proporciona maior volume para as madeixas.

No entanto, decidida a mudar, a affair de Guilherme Napolitano, decidiu se livrar das mechas a mais, e ficar apenas com os cabelos naturais. Durante a transição do vídeo, a ex-BBB deixa os cabelos longos de lado, e aparece com ele curtinho na altura dos ombros.

Assista ao vídeo com o novo cabelo:

Reação dos fãs ao cabelo curto da ex-BBB

“É esse cabelo novo? Gostam?” perguntou a ex-BBB, querendo saber a opinião dos fãs, na legenda. Imediatamente, os seguidores, dentre 9 milhões que tem no Instagram, reagiram à publicação.

“MEU DEUS! Ficou mais maravilhosa ainda”, opinou um fã. “Muito melhor!”, disse outra seguidora, sincera. “Melhor coisa que fez”, opinou mais uma internauta.

Saiba quais ex-BBBs usam mega hair

Além de Gabi Martins, outras ex-BBBs da edição 20, também já aderiram ao mega hair. Na intenção de terem os cabelos longos, as celebrities, Rafa Kalimann, Bianca Andrade e Flayslane, já usaram mechas para dar um up no visual.

Para quem tinha dúvidas, Mari Gonzalez confessou que também usava mega, durante o BBB e até mesmo depois do programa. Para completar, Marcela McGowan tinha um mega, loiro comprido, e manteve os fios longos depois do reality.

Ex-BBB, Gabi Martins grávida?

Recentemente, a ex-BBB se viu no meio de uma fofoca de que estaria grávida. Tudo isso, por causa de um tweet que fez. Depois de falar sobre “presente de Deus”, ela dispensou a curiosidade nos fãs. Neste sentido, até familiares da mineira achavam que ela estivesse grávida. Inclusive, muitos acreditavam que Guilherme Napolitano, com quem se envolveu no Big Brother, pudesse ser o pai.

Embora ainda queira ser mãe algum dia, a ex-BBB negou que fosse ser mãe agora. “Gente, não é isso que vocês estão pensando, não! Não estou grávida, não”, disse ela, em vídeo nos Stories. “Calma, pelo amor de Deus, que minhas tias estão me ligando pra dar parabéns. Não é isso, não, gente. Calma!”, pediu a famosa. “Eu ia amar, mas mais pra frente, quando eu estiver casada, tudo certo”, acrescentou ela.