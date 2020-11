VÍDEO: Felipe Prior dá sua versão sobre briga em Ilhabella

O ex-BBB Felipe Prior se pronunciou a respeito do vídeo divulgado onde participava de uma briga em Ilhabella, no litoral de São Paulo. O arquiteto deu a sua versão dos fatos através dos stories do Instagram, e disse que não era o alvo da confusão.

O que disse Felipe Prior a respeito da briga?

No vídeo, Felipe Prior confirma que quem aparece nas filmagens é ele, mas que a briga havia começado por conta de outra pessoa, que estava em sua roda de amigos.

Ele afirmou ainda que entrou para apaziguar a situação, mas acabou sendo atingido. O ex-BBB concluiu dizendo que não quer prolongar o assunto e que seu interesse era apenas dar continuidade ao seu trabalho.

Veja na íntegra o que disse Felipe Prior

Felipe Prior sobre vídeo em que aparece apanhando: "Entrei para apaziguar" – https://t.co/CBmDRNHovs pic.twitter.com/xec73Geu9i — LeoDias (@euleodias) November 12, 2020

“Realmente no vídeo sou eu mesmo. A briga não foi comigo, eu entrei pra apaziguar a briga que estava rolando com uma outra pessoa que estava na minha roda, e acabou sobrando pra mim. Como vocês viram eu tomei ainda uns socos. Mas tranquilo, vida que segue, eu não quero ficar falando disso. Vambora, tamo junto, é isso. Hoje tem vídeo novo no canal e é isso que impor pra mim: correr atrás e trabalhar”.

Vídeo da briga deu origem a memes na internet

É claro que a web não perdoou: apesar da confusão ter sido grande, as imagens da briga envolvendo Felipe Prior renderam e muito para a ‘fábrica de memes’ que é o Twitter.

Teve de tudo: montagem com músicas do momento, comparação com o quadradinho de 8 e ‘sugestões’ de como acabar com a briga.

Veja alguns dos melhores:

Como foi a briga?

Nas imagens divulgadas é possível ver Felipe Prior supostamente acertando uma garrafa na cabeça de um dos homens que participavam da confusão.

Ele é incentivado por um outro homem que não aparece nas imagens, mas é possível ouvi-lo dizendo: . “Vai Prior, quebra ele ca*****”.

No meio da confusão, Felipe Prior é acertado por socos e chutes, e chega até mesmo a levar um tombo e quase acertar a cabeça em um poste, um dos momentos que virou piada na web.