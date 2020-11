Ex-BBB Felipe Prior participa de briga generalizada e apanha feio

O ex-BBB Felipe Prior, que participou do Big Brother Brasil 20, se envolveu em uma briga generalizada de rua em Ilhabela, litoral de São Paulo. O famoso participava de uma noitada regada a bebida e curtição, quando começou a confusão. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o arquiteto surpreendentemente surge supostamente jogando uma garrafa contra um homem, que o agride em seguida.

Prior é a todo momento incentivado por um segundo homem que não aparece nas imagens. “Vai prior, quebra ele ca*****”, assim, aconselha. O ex-BBB então segue em direção ao primeiro homem, que revida com inúmeros socos e pontapés. A briga segue para uma avenida movimentada e Felipe chega a cair e quase bater a cabeça em um poste.

Durante a confusão, é possível observar outras pessoas se aproximando e tentando afastar o homem que insistia em agredir o famoso. O motivo da confusão e como terminou a mesma até então não foi revelado. Felipe Prior também não se pronunciou sobre o ocorrido. Mas até o momento o que se sabe, é que o mesmo está bem e se encontra em seu apartamento, em São Paulo.

Em sua conta no Instagram, onde soma mais de 5,9 milhões de seguidores, Prior postou alguns stories se divertindo em um bar na companhia de amigos. No entanto, o arquiteto já não estava mais em Ilhabela, onde teria ocorrido a briga generalizada. O famoso, aliás, surgiu nas rede sociais sem arranhões, o que indica que a confusão teria acontecido dias atrás e só se tornado pública agora.

Felipe Prior se envolveu em uma briga! Mais informações em instantes! pic.twitter.com/t9JKhV0nav — LeoDias (@euleodias) November 12, 2020

Felipe Prior

Felipe Prior irá a julgamento em 10 de maio de 2021 em que ele terá que responder pela acusação de estupro e tentativa de estupro. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou as denuncias contra o arquiteto, que diz ser inocente.

Os advogados de Felipe emitiram uma nota publicada no jornal Folha de S. Paulo em que reafirmam a inocência do seu cliente. “Depois de uma criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o Poder Judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas”.

Felipe Prior participou do Big Brother Brasil 20, onde se tornou famoso em todo o Brasil. No confinamento, o arquiteto protagonizou rivalidade com Manu Gavassi, que acabou ficando em terceiro lugar da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Em suma, a temporada foi vencida por Thelma Assis.