A Fazenda 2020: fãs pedem Raissa no BBB 21 e Boninho responde

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, se pronunciou após receber inúmeros pedidos para colocar Raissa Barbosa no BBB 21. O diretor da TV Globo passou a ter o nome da ex-participante de A Fazenda 2020 como um dos mais pedidos após uma eliminação que chocou o público. Isso porque, Raissa era tida como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão, mas foi eliminada em roça contra Lidi Lisboa e Mariano.

Vai ter Raissa no BBB 21?

Por meio do Instagram, o diretor máximo do Big Brother Brasil, principal produto do gênero concorrente de A Fazenda 2020, não deixou os fãs sem respostas. “Aproveita que a Raissa está em destaque e coloque ela lá [no BBB 21]”, pediu. Sem se limitar, Boninho respondeu: “respeito a torcida de vocês”.

Devido ao grande número de pedidos por Raissa no BBB 21, Boninho se mostrou sensibilizado. “Que bacana que vocês torceram muito por ela”. No entanto, o diretor não descartou a possibilidade de chamar peoa que movimentou A Fazenda 2020 nos primeiros meses.

Já em outro comentário, um fã afirma que Boninho é o melhor diretor de reality shows. A resposta do comunicador foi um tanto curiosa. “Obrigado. A gente tenta respeitar. É importante ser assim. Aprendi com o primeiro ‘No Limite’. Respeitar o que acontece”, disse assim.

Eliminação de Raissa de A Fazenda 2020

A saída de Raissa Barbosa de A Fazenda 2020 deixou o público do reality show chocado na noite desta quinta-feira (26). O resultado disso foi uma série de manifestações nas redes sociais, acusando Rodrigo Carelli, diretor da atração, de manipulação. Além disso, a RecordTV viu o termo ‘RecordLixo’ figurar entre os assuntos mais comentados do Brasil. A palavra ‘Manipulação’ também ficou bem posicionada no TOP 10.

A RecordTV não comentou as acusações de manipulação acerca da eliminação da ex-vice Miss Bumbum Raissa Barbosa. A peoa foi uma dos principais personagens de A Fazenda 2020 após protagonizar barracos com palavrões, objetos quebrados e até ataque com creme hidratante.

Em formações de roça ao vivo, Raissa bateu de frente com Biel. Recentemente a peoa criticou o fato de o intérprete de Química surpreendentemente ter quebrado uma das regras do programa. A produção de A Fazenda 2020 não puniu o cantor.