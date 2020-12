BBB 21: Bia e Branca Feres, falam sobre possibilidade de entrar no reality

As gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres, revelaram de uma vez por todas sobre os rumores de uma possível participação no elenco estrela do reality BBB 21, da Rede Globo. Na tarde desta sexta-feira (18), as atletas responderam a pergunta de uma fã, sobre a possibilidade de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 21

Na rede social do Twitter, o perfil das gêmeas compartilhou a pergunta de uma internauta e com certeza, fã tanto do programa, quanto das irmãs, sobre a possibilidade de estar no confinamento. Sem confirmar e nem negando a participação, o perfil apenas respondeu com um emoji de olhos observando. A pergunta da vez, foi feita um dia após o fim do reality rural, da Record TV.

“Agora que ‘A Fazenda 12’ acabou, queremos saber sobre o ‘BBB 21’. Bia e Branca, vocês vão mesmo?”, perguntou a fã.

Quem mais pode entrar no reality?

Além de tantos outros ‘boatos’ que aquecem ainda mais a espera do grande dia, alguns nomes fortes andaram circulando pela web. Em uma matéria publicada pelo jornal ‘Extra’, também se especula a participação da atriz Roberta Rodrigues. Com inúmeros trabalhos no TV, cinema e teatro, a atriz é moradora do Vidigal, Rio de Janeiro, assim como o ex-BBB, Babu Santana.

Mas, além de todas as especulações que surgem a todo momento na internet, o reality ainda é um total mistério quanto aos próximos ‘brothers’. Isso quer dizer, que só aumenta ainda mais a expectativa para que o reality começa, e logo. Vale ressaltar, que o BBB 21 promete ser uma edição especial, começando com o título de mais longa, com mais de 100 episódios, somando mais do que em todas as temporadas. Ou seja, será uma edição histórica e promete fortes emoções.

Quando começa do BBB 21?

Com grandes promessas, o BBB 21 tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. Mas, antes que os fãs de reality show entrem em abstinência após o fim de ‘A Fazenda 12’, o diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021, sob comando do apresentador Tiago Leifert, vai ao o primeiro episódio da casa mais vigiada do Brasil.

Até lá, outros nomes irão ser especulados para entrar no programa. Mas, as grandes novidades e surpresas, só serão reveladas ao vivo, com a transmissão da Rede Globo.