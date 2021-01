BBB21: confira os melhores momentos da estreia do reality

O Big Brother Brasil 21 mal começou e os participantes dos times ‘pipoca’ e ‘camarote’ tiveram algumas surpresas ao chegar no programa. Os 6 imunizados pelo público foram separados dos 14 que entraram diretamente na casa. Quer saber mais? Veja um resumo de tudo que aconteceu no primeiro dia de BBB21!

Brothers ficam em casas separadas no BBB21

Para começar, Tiago Leifert anunciou que os brothers ficariam em casas separadas neste primeiro dia de BBB21. Os imunes, ou seja, aqueles que receberam os votos do público para serem imunizados já na primeira semana, entraram em uma casa extra. Foram eles: Arthur, Juliette, e Lumena do ‘pipoca’ e Fiuk, Projota e Viih Tube do time ‘camarote’. Todos tiveram direito aos colares de imunidade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Gilberto conquistou a web

Antes mesmo da estreia do BBB21, a internet já havia começado com os memes, e esse início de BBB21 foi um prato cheio. Logo que o programa da Globo começou a mostrar a entrada dos brothers e sisters, Gilberto roubou a cena. O participante foi o primeiro a entrar na casa e a forma que recebeu Karol Conka e os demais de forma animada, foi assunto no Twitter.

o gilberto e a karol vão ser a melhor dupla da casa SIM! #BBB21 pic.twitter.com/2YgPMgjhRb — jullia a paliasa 🏳️‍🌈💭 (@julliapaliasa) January 26, 2021

Web shippa Fiuk e Juliette

Primeiro casal do BBB21? Os internautas notaram o clima que rolou entre Fiuk e Juliette, que ficaram na casa dos imunizados. Quando chegaram no espaço fora da casa oficial, os dois começaram a conversar e logo a internet passou a shippar os participantes.

Prova para imunidade no BBB21

Logo no primeiro bloco do BBB21, Tiago Leifert explicou que os participantes que não tiveram a imunidade teriam que fazer uma prova em busca de escapar do primeiro paredão. Sendo assim, eles tiveram que formar duplas para competição em busca da imundade.

As duplas foram formadas espontaneamente na sala da casa. Após Tiago Leifert conversar pela primeira vez com os 14 participantes, ele pediu que eles se juntassem. As duplas foram: Karol e Arcrebano (Bil), Lucas Penteado e Nego Di, Gilberto e Sarah, João e Thaís, Camilla de Lucas e Carla Diaz, Pocah e Kerline, e Caio e Rodolffo.

🌟 Prova de Imunidade #BBB21:

A disputa segue rolando 👀 pic.twitter.com/Xz6HeWHPBj — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2021

Durante a prova na área externa da casa, cada dupla deveria permanecer na sua base, e quando a campainha tocasse, era a hora da entrega. No telão apareciam a cor do colete da vez, o produto da entrega e o tempo dessa entrega. Somente o jogador que estiver com a cor correspondente poderá sair para fazer a entrega, encontrar o produto correspondente à entrega no cubo, entregar o produto na casinha correspondente ao seu número, antes que o tempo termine. Depois o jogador deve voltar para a sua base e aguardar a próxima vez. A cada rodada os segundos diminuiam.