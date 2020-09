Cartola -12ª rodada: saiba quais jogadores estão suspensos ou lesionados

Veja os prováveis suspensos e lesionados da 12ª rodada que acontece no próximo final de semana. Mercado fecha às 18h do sábado (26).

A 12ª rodada do Cartola FC começa apenas no sábado (26) e dessa vez serão válidos 9 jogos. O Corinthians que enfrenta o Sport, mais uma vez teve o jogo antecipado e novamente não computará pontos dessa partida. Sendo assim, você tem até às 18h do sábado vigente para escalar seu time. Mas antes disso, você sabe quais são os jogadores suspensos e lesionados? A gente te conta.

A 11ª rodada confirmou a tendência da dificuldade que seria e teve média de 33,87 pontos. Média quase igual a da última rodada. Quem conseguiu passar dos 50 pontos teve um ótimo rendimento tendo em vista que a grande maioria dos mais escalados não pontuaram tanto.

Apesar da Copa do Brasil e Libertadores estarem acontecendo em paralelo ao Brasileiro, o que faz os times tomarem suas preferências, acredito que o cenário para a 12ª rodada está mais fácil de escalar. Visto que dessa vez temos 9 confrontos de times disponíveis e não 7 como na última. Sendo assim, vamos à lista dos jogadores suspensos e lesionados.

Jogadores suspensos e lesionados da 12ª rodada

Como dito, a 12ª rodada começará apenas no próximo sábado. Internacional e São Paulo abrem a rodada, um grande confronto por sinal. No entanto, os dois times estão na Libertadores e provavelmente devem poupar nessa partida. Ademais, vale a pena ter cautela e analisar principalmente as escalações dos times que estão na Libertadores (Fla, Athletico-PR, Palmeiras, Grêmio e Santos) antes de selecionar seus jogadores.

Além disso, é válido ressaltar que o Flamengo está com 6 jogadores contaminados pela COVID no momento e que até então estão dispensados para atuarem.

Internacional x São Paulo

Como dito, o confronto é entre duas equipes que estão na Libertadores e atuarão no meio de semana pela competição internacional. Sendo assim, devem poupar seus principais jogadores. No entanto, não há suspensos nas equipes, apenas lesionados. São eles:

Internacional : Guerrero, William Pottker, Yuri Alberto, Peglow, Marcos Guilherme

: Guerrero, William Pottker, Yuri Alberto, Peglow, Marcos Guilherme São Paulo: João Rojas, Liziero, Walce

Athletico-PR X Bahia

O Furacão virá de confronto da Libertadores e no outro meio de semana terá mais um confronto pela mesma competição. Já o Bahia, que teve o jogo da última rodada antecipado, terá mais de uma semana livre até este confronto. No entanto, poucos são os desfalques para esta partida.

Athletico-PR : Vitinho (lesionado)

: Vitinho (lesionado) Bahia: Nino Paraíba (suspenso)

Atlético-MG X Grêmio

Mais um grande confronto da 12ª rodada. Um clássico nacional. No entanto, creio num favoritismo do Atlético. O Galo é um forte concorrente na parte de cima da tabela, vêm embalado e não tem outras competições para se preocupar. Ademais, praticamente tem todo elenco à disposição. Por outro lado, o Grêmio está priorizando a Libertadores e conta com alguns desfalques.

Atlético-MG : Diego Tardelli (lesionado)

: Diego Tardelli (lesionado) Grêmio: Jean Pyerre, Kanneman, Maicon, Guilherme Guedes (lesionados)

Vasco x RB Bragantino

Confronte de dois times que devem utilizar de suas principais peças na partida já que no meio de semana seguinte não haverá jogos da competição nacional. Sendo assim, o Vasco deve ir pra cima em busca da reabilitação. Fora isso, as equipes têm quase todos do elenco à disposição.

Vasco : Ramon, Breno, Juninho (lesionados)

: Ramon, Breno, Juninho (lesionados) RB Bragantino: Ricardo Ryller (suspenso) e Vitinho (lesionado)

Palmeiras x Flamengo

Mais um quase confronto e de equipes brigando pela parte de cima da tabela. Como as duas equipes terão dois confrontos da Libertadores entre a 12ª rodada, ainda é cedo para saber quais serão as escalações prováveis. No entanto, o Palmeiras nesse quesito leva vantagem pois está com o elenco todo à disposição praticamente. Já o Flamengo têm alguns dos principais nomes lesionados.

Palmeiras : Luan Silva e Esteves (lesionados)

: Luan Silva e Esteves (lesionados) Flamengo: Diego Alves, Gabigol, João Lucas (lesionados) e Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís e Isla (com coronavírus, aguardando a contra-prova dos testes).

Ceará x Goiás

Um bom duelo de duas equipes em situações opostas. As duas chegarão para a partida após uma semana livre. O Goiás mais ainda, já que não jogou no final de semana. Ademais, poucos são os desfalques em ambas as equipes.

Ceará : Rodrigão e Klaus (lesionados)

: Rodrigão e Klaus (lesionados) Goiás: Jeferson (suspenso)

Atlético-GO X Botafogo

Mais um confronto de equipes em situações opostas. As duas têm duelos decisivos da volta da CDB no meio de semana. No entanto, se tratando de poupar titulares isso não será o problema. Além disso, a princípio, poucos são os desfalques.

Atlético-GO : Marlon Freitas (lesionado)

: Marlon Freitas (lesionado) Botafogo: Guilherme Santos e Pedro Raul (lesionados)

Santos x Fortaleza

Um duelo em aberto, de equipes em situações quase idênticas na tabela. E ambas com poucos desfalques. Sendo assim, a única diferença é que o Santos divide a atenção com a Libertadores. Por outro lado, o Fortaleza chegará para o jogo após uma semana livre.

Santos : Luiz Felipe (lesionado)

: Luiz Felipe (lesionado) Fortaleza: Roger Carvalho (lesionado)

Fluminense x Coritiba

O último confronto da 12ª rodada. O Fluminense chegará para a partida obcecada pela vitória, em busca de uma reabilitação. Por outro lado, o Coxa deposita suas concentrações apenas no Brasileiro. E apesar de suas limitações, conseguiu sair da zona de rebaixamento e irá jogar para se manter fora dela.

Fluminense : Digão, Caio Paulista, Yuri Lima (lesionados)

: Digão, Caio Paulista, Yuri Lima (lesionados) Coritiba: Rafinha, Gabriel (lesionados)

Sendo assim, o resumo é que jogadores suspensos são bem poucos. A grande maioria da lista está lesionado. Por outro lado, os principais nomes do game estão à disposição. Resta aguardar os duelos do meio de semana para saber a previsão das escalações para a 12ª rodada. Você tem até às 18h de sábado para analisar, pensar e escalar o seu time da melhor maneira.