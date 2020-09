Chegamos na 10ª rodada do Cartola FC com dicas de jogadores alternativos e escondidos para alavancar seu time do brasileirão. Por isso, selecionamos nomes de bom rendimento, mas estão fora das opções mais badaladas. Então, conheça a seguir, os jogadores que apresentaram boas médias, mas continuam entre os menos favoritos.

Jogadores alternativos do Cartola FC – 10ª rodada

Sendo assim, analisamos as estatísticas até aqui das 9 rodadas realizadas e com base nisso traremos aqui alguns jogadores de bons números e boa regularidade para o Cartola FC. O foco é fugir do óbvio e citar alguns nomes com boas chances de se destacarem na 10ª rodada.

As posições ‘escondidas’ para a 10ª rodada

Goleiros

A posição em que há mais nomes na lista. São 3 nomes dentre os separados:

João Paulo (Santos)

O goleiro santista têm alta média de 8,21 pontos, a maior entre todos da posição. Em 7 jogos foram apenas 2 gols sofridos. Além disso, JP garante em torno de 2 DD’s por jogo, o que lhe garante 8 pontos.

Paulo Victor (Grêmio)

O goleiro gremista será o titular da equipe para esta 10ª rodada. Tendo em vista que é reserva, atuou em apenas 2 jogos. Não obstante, sua média é de 6,85 pontos. Dessa forma, quando atua, dá conta do recado e não acho que desta vez será diferente na rodada deste final de semana. Ademais, além de ser uma dica alternativa, também é nossa opção do time econômico.

Jean (Atlético-GO)

Um nome um pouco mais arriscado mas que no entanto suas estatísticas justificam sua aparição na lista de nomes alternativos. Apesar de uma média razoável (3,14 pontos) e apenas um jogo sem sofrer gol, Jean têm mais DD’s realizadas do que gols sofridos (12 contra 11). Como a diferença entre um defesa e um sofrido é de 2 pontos, o goleiro do Dragão quase sempre pontua bem mesmo sofrendo gols.

Lateral para a 10ª rodada do Cartola FC

Para esta 10ª rodada, sugerimos Victor Luís (Botafogo) para a lateral. Victor realizou apenas 3 jogos, no entanto, possui média de 8,33 pontos. Já marcou um gol e nestes três jogos fez 12 desarmes. Um bom rendimento neste critério de scouts do Cartola FC.

Meio Campo

Assim como Paulo Victor, na posição de meio campo sugerimos outro nome que também está na nossa escalação econômica da 10ª rodada: Franco (Atlético-MG). Bom preço, decisivo e bom desarmador são alguns do motivos para a sugestão.

Atacantes

O principal nome alternativo desta posição do Cartola FC é o jovem Brenner (São Paulo). O atacante têm média de 5,58 pontos e apesar da idade, não se esconde nos grandes jogos. Sendo assim, em 4 jogos, já marcou 2 gols em apenas 4 finalizações. O atacante é certeiro nas finalizações. Além disso, também deu uma assistência.

O segundo nome é Claudinho (RB Bragantino), com média semelhante a Brenner. Apesar da má fase do Bragantino na competição, Claudinho é o nome da equipe. Sendo assim, em 10 jogos foram 8 finalizações ao gol e balançou a rede 3 vezes.