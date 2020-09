Cartola FC 2020: dicas de jogadores ‘escondidos’ para a rodada #12

Nesta pauta de assunto, traremos dicas de jogadores alternativos e escondidos do Cartola FC para você que quer fugir do óbvio, os jogadores mais visados. E dessa forma, ousar mais na escalação e se diferenciar nas suas competições. Se você é este tipo de cartoleiro, separamos aqui algumas dicas menos visadas para você

Jogadores alternativos e escondidos do Cartola FC – 12ª rodada

Sendo assim, com base nas estatísticas dos jogadores e pontuação até aqui separemos aqueles que tiveram bom rendimento. Por outro lado, continuam como “obscuros” e nem tão escalados. Assim como na última rodada, uma estratégia adotada será optar por jogadores de times visitantes, ao menos para esta categoria.

Goleiros

Nossa dica alternativa para o gol será Wilson. Tendo vista o favoritismo do adversário, o goleiro do Coritiba para esta rodada está longe de ser uma unanimidade. No entanto, é um dos que mais realiza defesas difíceis no campeonato. Além disso, o Fluminense não têm média pouco maior que um gol por partida. Sendo assim, são por estas razões que vale a pena escalar Wilson.

A outra dica vai para Weverton. Apesar de ser um grande confronto, e talvez por isso não seja muito visado, o goleiro Palmeiras enfrentará o Flamengo que está bastante desfalcado. No mínimo, irá ter que demonstrar serviço.

Laterais

Para a dupla de laterais, dois nomes de times carioca: Victor Luis (Botafogo), que sempre foi um bom nome para o jogo. Inclusive têm a segunda maior média dentre os prováveis. A segunda, um pouco mais arriscada, é João Lucas (Flamengo). O jovem atuou apenas 2 vezes. No entanto, depositamos uma confiança nele. Pode render bastante nos seus desarmes.

Zagueiros – Cartola FC

Nossa principal e única dica de zagueiro é outro da defesa do Coritiba: Sabino. Isto porque o defensor possui uma boa característica ofensiva. Além de bater pênaltis, é bom no alto. Se conseguir manter o SG, a ousadia da escalação valerá muito a pena.

Posições ofensivas – dicas de jogadores alternativos e escondidos

Meio Campo

Para o trio de meio campo, nomes de ótima média. A primeira é novamente Raul (RB Bragantino), o meio por jogo garante uns 3 desarmes, sua maior característica. Sendo assim, já nos garante uns 5 pontos.

A segunda dica é Edson (Atlético-GO). Outro jogador que têm os desarmes como boa característica. Além disso, pode ser participativo nos gols, dando assistência ou marcando.

Completando o trio, Alisson. Apesar da irregularidade do Grêmio no campeonato, o meia do Tricolor possui média de 6,07 pontos. A segunda maior dentre os prováveis da posição. Não obstante, é um jogador pouco faltoso e também sempre participativo nos gols.

Atacantes – Cartola FC

Para o trio ofensivo, sempre objetivando os gols, outra opção do Grêmio assim como Alisson: Pepê. O jovem atacante têm ótima média e têm a confiança do técnico e da própria torcida sempre que atua.

Outra boa opção mas alternativa para a 12ª rodada é Wellington Paulista. Acredito que que o Forteleza vá derrubar o SG do Santos, marcando na partida. E as chances de que exatamente o WP9 faça isso é grande.

No entanto, não só somente estas opções, completando o trio de ataque, a nossa principal dica alternativa: Pedro (Flamengo). Apesar de reserva e atuando pouco, o ataque sempre que exigido faz sua parte. Sem contar o baixo preço que está custando, o jovem é goleador e estatisticamente é mais eficaz que o próprio Gabigol. Ou seja, precisa finalizar menos para marcar em comparação.

Ademais, você pode conferir também opções econômicas caso esteja com problemas de falta de patrimônio. Além disso, não esqueça de montar o seu time até às 18h desse sábado (26).