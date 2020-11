Cartola FC 2020: 4 dicas de valorização e apostas para rodada #21

A princípio, a rodada #21 será cheia de grandes surpresas. Desde já, teremos a volta dos dois mitos do primeiro turno, Marinho e Thiago Galhardo. Além disso, alguns jogos dessa rodada serão de suma importância para definir quem fica no topo da tabela. Sendo assim, para os amigos cartoleiros, será preciso muita atenção na hora de escalar o time. Assim, veja algumas dicas de valorização e sugestões de apostas para o Cartola FC:

Cartola FC: dicas de valorização e apostas para rodada #21

Marinho – atacante (Santos) C$ 26.16

Pepe – atacante (Grêmio) C$ 15.11

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Giovanni Augusto – meia (Coritiba) C$ 10.21

Victor Luis – lateral (Botafogo) C$ 9.95

Sabino – zagueiro (Coritiba) C$ 9.92

Tadeu – goleiro (Goiás) C$ 8.94

Atenção! o mercado fecha no sábado (14), às 15h30 (horário de Brasília).

Cartola FC: 4 dicas de valorização para rodada #21

Wilson (Coritiba) C$ 7.20

O goleiro do coxa tem uma média de 2,23 pontos, com 20 defesas difíceis no campeonato. Assim, joga em casa contra o Bahia e é uma grande aposta tanto de pontuação, quanto de valorização. Sendo assim, além da possibilidade de SG, o goleiro precisa de -1,4 para valorizar.

Thiago Galhardo (Internacional) C$ 19.21

O mito do colorado pode ser uma ótima opção de valorização na rodada #21. Desde já, com média de 9,32 pontos o artilheiro do Brasileirão tem 15 gols e cinco assistências na competição. Além disso, uma grande possibilidade de fazer gols no jogo do final de semana. Assim, precisa apenas de -0,7 pontos para começar valorizar, sendo uma das 4 dicas de valorização do Cartola FC.

Gabriel (Flamengo) C$ 11.94

Voltando de lesão o atacante do rubro-negro é uma das grandes apostas para esta rodada. Assim, além da média de 6,25 pontos, ele tem cinco gols na competição. Sendo assim, joga em casa contra uma das piores defesas do campeonato, o Atlético-GO. Por fim, precisa de 0,9 pontos para valorizar no Cartola FC.

Robson (Coritiba) C$ 9,88

O atacante do Coxa tem média de 5,47 pontos, além de seis gols e uma assistência na competição. Assim, o atacante deve ser uma das surpresas desta rodada, já que joga em casa contra o Bahia. Além disso, tem muitas chances de pontuar jogando contra um dos piores visitantes do campeonato. Desde já, para começar valorizar ele precisa de 2,6 pontos.