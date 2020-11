Cartola FC 2020: 5 dicas de valorização para rodada #21

Antes de mais nada, o mercado para a rodada #21 do Fantasy game já está aberta. Assim, mais uma vez, a rodada passada deixou a desejar. Desde já, a média geral dos cartoleiros foi de 33,63 pontos, o que é considerado muito baixo. Contudo, quem seguiu nossas dicas mais uma vez, se deu bem, não mitamos mas chegamos perto. Por fim, a rodada #21 do game será de grandes disputas, e nossas sugestões vão ajudar seu time ter uma ótima pontuação. Assim, os favoritos para a rodada são, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Sendo assim, confira nossas cinco dicas de valorização no Cartola FC:

Cartola FC: cinco dicas de valorização para rodada #21

Hugo Souza (Flamengo) C$ 0,79

O goleiro do rubro-negro não foi nada bem na rodada passada, ele fez -9 pontos no Cartola FC. Assim, na rodada #21, tem tudo para melhorar sua pontuação, já que o time enfrenta um adversário inferior. Além disso, tem possibilidade de SG e precisa de qualquer pontuação positiva para começar valorizar no game.

João Paulo (Santos) C$ 7.19

A princípio, o goleiro do Santos é muito bom em defesas difíceis (27 no campeonato). Assim, o time do Santos joga em casa contra o líder Internacional. Desde já, tendo a chance de fazer grandes defesas e conseguir boa pontuação. Além disso, o goleiro precisa apenas de -0,8 pontos para valorizar. Por isso, entra na lista das cinco dicas de valorização do Cartola FC.

Raphael Veiga (Palmeiras) C$ 8.16

Desde já, o meia do verdão, tem média de 3,97 pontos e quatro gols na competição. Assim, ele é um dos destaques do time que joga em casa, contra o Fluminense. Sendo assim, precisa de 1,3 pontos para valorizar no Cartola FC.

Madson (Santos) C$ 6.11

O lateral do peixe tem média de 3,92 pontos, quatro gols e três assistências no campeonato. Assim, jogando em casa contra o Internacional, Madson, deve ser muito acionado no ataque. Além disso, precisa só de 1,8 pontos para começar valorizar no game.

Victor Luis (Botafogo) C$ 9.95

A princípio, o lateral do fogão é o cobrador de pênaltis do time e tem dois gols na competição. Assim, jogando em casa, contra o RB Bragantino, pode ser uma das grandes surpresas da rodada #21. Além disso, o lateral tem boa possibilidade de SG, jogando em casa.

Atenção! O mercado fecha sábado (14), às 15h30 (horário de Brasília).