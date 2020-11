Cartola FC 2020: confira a lista dos mais escalados da rodada #20

Antes de mais nada, hoje (7), começa o segundo turno do Brasileirão. Assim, se você cartoleiro, pretende sair na frente das competições, fique atento. Desde já, a rodada #20 tem nomes importantes como desfalques. Contudo, as novidades nos mais escalados do Cartola FC, podem te surpreender e ajudar seu time de peso. Além disso, Keno, um dos queridinhos dos cartoleiros, volta de suspensão e pode ser uma ótima opção.

A princípio, o mercado fecha hoje (7), às 17h (horário de Brasília). Desde já, não teremos em campo dois dos mitos do primeiro turno, Marinho e Thiago Galhardo. Porém, veja nomes de peso que podem ser bons substitutos no seu time do Fantasy game. Por fim, na lista dos mais escalados do Cartola FC, o Internacional e o São Paulo, dominam o ranking. Assim, confira a lista completa:

Cartola FC: mais escalados da rodada #20

1º Vina – meia (Ceará) 1.515.388

2º Patrick – meia (Internacional) 1.456.136

3º Pedro – atacante (Flamengo) 1.320.139

4º Brenner – atacante (São Paulo) 1.239.190

5º Víctor Cuesta – zagueiro (Internacional) 1.130.417

6º Reinaldo – lateral (São Paulo) 982.722

7º Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 905.963

8º Luciano – atacante (São Paulo) 835.222

9º Bruno Alves – zagueiro (São Paulo) 742.330

10º Eduardo Coudet – técnico (Internacional) 689.378

11º Heitor – lateral (Internacional) 594.207

12º Fernando Prass – goleiro (Ceará) 455.271

Cartola FC: mais escolhidos como capitães

1º Brenner (São Paulo) 606.263

2º Pedro (Flamengo) 483.308

3º Luciano (São Paulo) 237.263

4º Keno (Atlético-MG) 208.104

5º Vina (Ceará) 187.719

A princípio, times como São Paulo, Internacional e Ceará, tiveram mais jogadores escalados por conta dos seus confrontos. Assim, são considerados favoritos nesta rodada #20 do campeonato. Além disso, existem algumas novidades no ranking dos mais escalados do Cartola FC. Sendo assim, nomes como Vina, meia do Ceará, e Patrick, do Internacional, são as novidades neste final de semana. Antes de tudo, fique atento com o horário em que fecha o mercado. Assim, os primeiros jogos da rodada #20 começam hoje às 18h. Sendo assim, confirme seu time até às 17h (horário de Brasília).