Cartola FC 2020: Desfalques, lesionados e prováveis para rodada #16

Antes de tudo, não esqueça cartoleiro: o mercado fecha hoje (14), às 17h (horário de Brasília). Para essa rodada, temos vários desfalques, incluindo suspensos e lesionados. Além disso, o jogo entre Goiás x Bahia também não contará pontos. A princípio, esse duelo será realizado na noite de sexta (16). Assim, a rodada #17 teria pouco tempo para os cartoleiros escalarem seus times do final de semana. Veja mais dicas para o Cartola FC 2020:

Em primeiro lugar, essa rodada #16, tem como desfalque, um dos mais importantes jogadores, é o goleiro Cássio. O atleta do Corinthians, foi expulso no final da partida contra o Ceará, e não enfrentará o Atlhetico-PR, em Curitiba. Do mesmo modo, David Braz, o zagueiro também levou cartão vermelho e não joga nesta quarta-feira no confronto entre Grêmio x Botafogo. Por fim, confira a lista dos desfalques, suspensos e prováveis do Cartola FC 2020:

Cartola FC 2020: desfalques, suspensos e prováveis

ATHLETICO-PR

Suspensos: ninguém

Lesionados: Márcio Azevedo e Nikão

Time provável: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Carlos Eduardo (Geuvânio) e Renato Kayzer.

ATLÉTICO-GO

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão (Oliveira), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ATLÉTICO-MG

Suspensos: ninguém

Lesionados: Diego Tardelli

Time provável: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Sávio (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha.

BOTAFOGO

Suspensos: Marcelo Benevenuto e Rafael Forster

Lesionados: Bruno Nazário, Lucas Barros e Marcinho

Time provável: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luis; Caio Alexandre, Guilherme, Honda; Matheus Babi (Kalou), Rhuan e Pedro Raul.

BRAGANTINO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Vitinho

Time provável: Julio Cesar, Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Uillian Correia (Lucas Evangelista) e Claudinho; Leandrinho (Artur), Bruno Tubarão e Ytalo.

CORINTHIANS

Suspensos: Cássio

Lesionados: Danilo Avelar e Ruan

Time provável: Walter, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Ramiro), Éderson e Cazares (Luan); Mateus Vital e Léo Natel; Jô.

CORITIBA

Suspensos: Nathan Silva

Lesionados: Nathan Ribeiro, Patrick Vieira, Rafinha

Time provável: Wilson; Natanael, Ramón Martínez, (Henrique) Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Bueno (Matheus Galdezani) e Giovanni Augusto; Gabriel, Robson e Ricardo Oliveira.

FLAMENGO

Suspensos: Filipe Luís

Lesionados: Arrascaeta, Gabriel, João Lucas

Time provável: Hugo Souza (Diego Alves), Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Natan (Léo Pereira) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson), Diego e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro.

FLUMINENSE

Suspensos: Danilo Barcelos

Lesionados: Matheus Ferraz, Michel Araújo, Wellington Silva e Yuri

Time provável: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Egídio; Hudson, Dodi e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fernando Pacheco e Felippe Cardoso.

GRÊMIO

Suspensos: David Braz

Lesionados: Guilherme Guedes, Leonardo e Paulo Miranda

Time provável: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique e Robinho (Maicon ou Darlan); Alisson, Pepê e Diego Souza.

INTERNACIONAL

Suspensos: D’Alessandro

Lesionados: Boschilia, Daniel, Johnny, Musto, Nonato, Paolo Guerrero e Saravia

Time provável: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

PALMEIRAS

Suspensos: ninguém

Lesionados: Luan Silva

Time provável: Jailson (Weverton); Marcos Rocha, Felipe Melo, Emerson Santos (Renan) e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Wesley e Luiz Adriano.

SANTOS

Suspensos: Jobson

Lesionados: Carlos Sánchez e Vladimir

Time provável: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota e Arthur Gomes; Marinho (Alison ou Lucas Lourenço), Kaio Jorge e Lucas Braga (Alison ou Lucas Lourenço).

SPORT

Suspensos: ninguém

Lesionados: Alê Santos, Betinho

Time provável: Luan Polli; Patric, Maidana (Chico), Adryelson, Sander (Luciano Juba); Ricardinho, Marcão; Lucas Mugni (Leandro Barcia); Thiago Neves, Marquinhos e Hernane Brocador.

Cartola FC: jogos da rodada #16

Quarta-feira (14)

Palmeiras x Coritiba às 18h no Allianz Parque

Grêmio x Botafogo às 19h15 na Arena do Grêmio

Santos x Atlético-GO às 20h30 na Vila Belmiro

Atlético-MG x Fluminense às 21h30 no Mineirão

Sport x Internacional às 21h30 na Ilha do Retiro

Athletico-PR x Corinthians às 21h30 na Arena da Baixada

