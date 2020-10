Cartola FC 2020: dicas de escalação para rodada #16

Uma nova rodada do Cartola FC vai começar, e você jogador não pode escalar seu time antes de conferir nossas dicas. Além disso, veja os jogos que valerão para rodada #16 do fantasy game.

Atenção amigos cartoleiros, essa rodada #16 tem algumas mudanças, inclusive, jogos que não valerão. Sendo assim, fique atento na hora da escalação e siga nossas dicas para mitar no Cartola FC. Desde já, o mercado fecha na quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília). A princípio, a média da rodada passada foi de 55.77 pontos. Porém, quem seguiu nossas dicas alcançou uma marca de 76 pontos. Sendo assim, a intenção na rodada #16 é mitar, então dá uma olhadinha nas dicas dessa semana para o seu time do fantasy game:

Dicas cartola FC: Escalação por posição rodada #16

GOLEIROS

Wilson 8.91

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes de tudo, não está nada fácil escalar goleiro nesse campeonato. Porém, o Wilson, do Coritiba tem muitas defesas difíceis no currículo e como o time joga contra o Palmeiras pressionado, ele tem chance de pontuar.

João Paulo 7.74

Desde já, essa dica é mais uma tentativa nesse grande goleiro. Ainda mais, que o Santos joga em casa contra o Atlético-GO, e tem tudo para ganhar a partida e esperar que João Paulo faça grandes defesas.

ZAGUEIROS

Pedro Henrique 4.96

Esse zagueiro do Athlético-PR, tem a média de 3.64 e ótimas pontuações nos jogos em casa. Além disso, o furação não levou gol nos últimos três jogos na Arena da Baixada. Ainda mais, que o time joga contra o Corinthians que tem feito um péssimo campeonato.

Réver 8.20

Mais uma vez, vamos com esse zagueiro na escalação. Desde já, ele vem mandando muito bem, fez 6.50 no último jogo, e é nossa aposta para rodada #16.

LATERAL

Felipe Janatan 11.64

O lateral do santos também se encontra em ótima fase, no último jogo não pontuou muito, fez 2.30. Contudo, tem chances de subir na pontuação nessa rodada.

Marcos Rocha 7.47

A princípio, o lateral do Palmeiras não tem uma média alta, porém, mesmo com o time perdendo o último jogo ele fez 2.30. Sendo assim, tem tudo para pontuar melhor na rodada #16, já que o time joga em casa.

MEIA

Nathan 11.40

Desde já, esse meia do Atlético-MG é muito presente na área, nos cinco jogos no Mineirão, ele já tem dois gols e uma assistência.

Thiago Galhardo 19.84

Esse nome não pode faltar no seu time do Cartola, ainda mais com a fase que ele vive. Assim, sua última pontuação foi 9.90, e quem colocou Galhardo, como capitão se deu bem.

ATACANTE

Marinho 26.11

No último jogo, quem seguiu nossas dicas e colocou o Marinho se deu muito bem, além de ter feito dois gols ainda jogou muita bola. Nossa sugestão é que esse atacante seja seu capitão, já que, o Santos joga em casa.

Pedro 4.75

Nossa outra dica para o ataque é o Pedro, mesmo que não tenha feito um bom jogo na semana passada. Contudo, Flamengo joga no Maracanã contra o Bragantino, e tem tudo para ganhar e ganhar bem.

TÉCNICO

Sampaoli 14.79

Líder do campeonato e jogando em casa a dica é esse técnico que fez 8.19 na rodada passada.

Cuca 10.86

Nossa outra sugestão é o Técnico do Santos, a última pontuação do Cuca não foi uma das melhores, ele fez 3.22 pontos. Contudo, o Santos joga em casa e tem tudo para vencer a partida.

Cartola FC 2020: Jogos válidos para rodada #16

Quarta-feira (14)

Palmeiras x Coritiba às 18h no Allianz Parque

Grêmio x Botafogo às 19h15 na Arena do Grêmio

Santos x Atlético-GO às 20h30 na Vila Belmiro

Atlético-MG x Fluminense às 21h30 no Mineirão

Sport x Internacional às 21h30 na Ilha do Retiro

Athletico-PR x Corinthians às 21h30 na Arena da Baixada

Quinta-feira (15)