Cartola FC 2020: dicas de escalação para rodada #21

Antes de mais nada, o mercado do Fantasy game, fecha neste sábado (14), às 15h30. Desde já, a média dos cartoleiros foi 33,63 pontos. Assim, nossas dicas desta semana, vão te ajudar subir na tabela de competições. Além disso, teremos a volta de grandes jogadores importantes. Sendo assim, confira nossas dicas de escalação do Cartola FC.

A princípio, os jogos da rodada #21, começarão no sábado (14) e terminarão na segunda (16). Assim, teremos um intervalo entre os jogos, já que domingo, tem eleições em todo país. Apesar disso, fique atento nas informações e não perca nossas dicas de escalação para o Cartola FC:

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #21

Goleiros

Wilson (Coritiba) C$ 7.20

Hugo Souza (Flamengo) C$ 0,79

Cartola FC – Zagueiros

David Braz (Grêmio) C$ 9.10

Sabino (Coritiba) C$ 9.92

Laterais

Victor Luis (Botafogo) C$ 9.95

Patric (Sport) C$ 9.15

Meias

Thiago Galhardo (Internacional) C$ 18.21

Lucas Mugni (Sport) C$ 5.28

Giovanni Augusto (Coritiba) C$ 10.21

Cartola FC – Atacantes

Marinho (Santos) C$ 26.16

Gabriel (Flamengo) C$ 11.94

Pepê (Grêmio) C$ 15.11

Técnicos

Rogério Ceni (Flamengo) C$ 7.56

Jair Ventura (Sport) C$ 7.38

Antes de tudo, temos na defesa dois goleiros que são muito escalados e fazem parte das nossas dicas de escalação para o Cartola FC. Assim, Wilson, do Coritiba, tem uma ótima média jogando em casa 6,20 pontos. Bem como, escolhemos o Hugo, do Flamengo, mesmo com uma péssima pontuação na rodada passada. Desde já, ele tem tudo para valorizar na rodada #21 e mandar bem jogando em casa, contra o Atlético-GO. Nesse sentido, na zaga temos David Braz, substituto do Geromel, sua média em casa é de 6,27 pontos. Além disso, em 15 rodadas só negativou uma vez e fez 2 gols.

A princípio, na lateral temos Victor Luis, que além de ser ótimo para valorizar na rodada, também tem muitos desarmes, são 3 por partida. Do mesmo modo, no meio de campo temos a volta do mito, Thiago Galhardo, não dá para deixar de fora das dicas de escalação do Cartola FC. Além disso, temos Lucas Mugni, em 3 dos 4 jogos ele passou dos 5 pontos e é muito bom em desarmes, são 40 em 15 jogos. Assim, no ataque também teremos a volta do mito Marinho, e não dá para deixar de fora do nosso time. Desde já, outra grande volta para rodada #21 é ele, Gabriel, mais conhecido como Gabigol, depois de muito tempo fora do campo entra na lista de dicas de escalação do Cartola FC.

Atenção! mercado fecha no sábado (14), às 15h30 (horário de Brasília).