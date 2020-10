Cartola FC 2020: dicas de valorização para rodada #19

Antes de mais nada, já estamos na última rodada do primeiro turno do Brasileirão e com isso uma nova rodada do Cartola. A princípio, é bom ressaltar que cada rodada é uma nova chance de fazer boa pontuação no Fantasy game. Contudo, além disso, vamos dar dicas para que seu patrimônio dobre nessa rodada #19. Sendo assim, confira nossas dicas de jogadores que podem te ajudar na valorização do Cartola FC.

Desde já, os atletas com maior potencial de valorização se encontram no Flamengo, Grêmio e Santos. Assim, como esses times jogam em casa e teoricamente contra adversários mais fracos pode ser uma ótima opção. Apesar disso, teremos outros confrontos equilibrados, como Corinthians x Internacional, e Palmeiras x Atlético-MG. Da mesma forma, esses jogos podem surpreender os cartoleiros nesta rodada #19. Confira as dicas de valorização para o cartola FC:

Dicas Cartola FC: valorização de jogadores para rodada #19

Tadeu (Goiás) C$ 8.00

O goleiro que tem média de 2,92 pontos, enfrenta o Vasco em casa e pode render ótima pontuação para os cartoleiros. Já que, demonstrou ser muito bom em defesas difíceis. Assim, precisa de apenas 2,6 pontos para valorizar no Cartola.

Marcelo Lomba (Internacional) C$ 8.69

Desde já, a média desse goleiro é de 1,45 pontos, o Inter joga fora de casa contra o Corinthians. Assim, pode ser a melhor aposta de valorização na rodada, precisando de apenas -0,8 para começar a valorizar.

Felipe Jonatan (Santos) C$ 11.69

O lateral do Santos com média de 4,92 pontos já tem dois gols e uma assistência na competição. Além disso, o time joga em casa contra o Bahia, o jogador deve ser um dos mais escalados da rodada #19.

Bruno Cortez (Grêmio) C$ 9.56

Antes de mais nada, a média do jogador é de 2,86 pontos, o Grêmio joga em casa e enfrenta o RB Bragantino. Assim, ele precisa de 3,3 pontos para valorizar.

Luan Peres (Santos) C$ 5.19

Desde já, o jogador não tem uma média muito boa na competição. Porém, joga em casa contra o Bahia e precisa de apenas 0,3 pontos para valorização no Cartola FC.

Giovanni Augusto (Coritiba) C$ 7.22

Com uma média de 5,39 pontos, o meia tem dois gols e duas assistências no campeonato. Além disso, joga em casa contra o Atlético-GO e precisa 3,1 pontos para valorizar.

Soteldo (Santos) C$ 6.66

O atacante que tem média de 3,26 pontos joga em casa e tem dois gols e duas assistências na competição. Assim, precisa de apenas 1,1 pontos para valorizar.

Vinícius (Goiás) C$ 4.97

Desde já, o time enfrenta o Vasco em casa, com média 5,14 pontos. Já tem dois gols e uma assistência, precisando de apenas 2,5 pontos para valorizar.

Pedro Raul (Botafogo) C$ 6.28

Com dois gols e uma assistência, o time enfrenta o Ceará em casa e pode surpreender na rodada. Além disso, precisa de 3,1 pontos para valorização no Cartola FC.

A princípio, o mercado fecha no sábado (31), às 16h (horário de Brasília).