Cartola FC 2020: Dicas econômicas por posição rodada #19

A princípio, mais uma rodada do Fantasy game, começa neste sábado (31). Antes de mais nada, a média passada dos cartoleiros foi de 53.78 pontos. Assim, quem seguiu nossas dicas fez um pouco mais que a média, porém, nossa intenção agora é mitar. Além disso, chegamos na última rodada do primeiro turno do brasileirão. Assim, se você precisa dar uma guinada na pontuação do Cartola, fique atento. Confira nossas dicas econômicas do Cartola FC para rodada #19.

Começando pela defesa, nossa dica essa semana tem duas opções baratas para posição de goleiro. Sendo assim, em primeiro lugar vem Hugo Souza, o goleiro do Flamengo foi um dos poucos que não negativou nos últimos três jogos. Além disso, sua média é de 3.03 pontos e joga em casa. Assim como, Diego Cavalieri, o goleiro do Botafogo em oito jogos em casa não negativou nenhuma vez. Por fim, a média dos goleiros seja o Gatito, ou o Cavalieri, jogando em casa é de sete pontos no Cartola FC. Segue a lista completa:

Cartola FC: Dicas econômicas por posição

Goleiros

Hugo Souza (Flamengo) C$ 2.81

Diego Cavalieri (Botafogo) C$ 6.76

Zagueiros

Chico (Sport) C$ 3.60

Roger Carvalho (Fortaleza) C$ 4.63

Cartola FC – Laterais

Heitor (Internacional) C$ 5.50

Madson (Santos) C$ 6.37

Meias

Patrick de Paula (Palmeiras) C$ 5.38

Lucas Mugni (Sport) C$ 4.45

Atacantes

Chico (Atlético-GO) C$ 5.19

Vinícius (Goiás) C$ 4.97

Antes de tudo, temos algumas surpresas nas dicas do Cartola FC. Assim como, Chico, o zagueiro do Sport fez 10.10 pontos na rodada passada. Além disso, tem média de 2.51 pontos e joga em casa contra o Atlhetico-PR. Na lateral temos Heitor, do Internacional que vem fazendo ótimas partidas quando entra em campo. Desde já, na rodada passada mesmo com o empate, ele fez 5.50 pontos no game.

Assim como, o meia Lucas Mugni, do Sport, que tem média de 2.86 pontos e uma boa regularidade no Cartola FC. Além disso, no ataque temos Chico, do Atlético-GO, outro nome que custa poucas cartoletas, mas tem tudo para pontuar bem e valorizar. Por fim, temos Vinícius, o atacante do Goiás, que é muito regular em seus jogos tem média de 5.14 pontos no game. Assim, jogando em casa contra o Vasco, tem tudo para fazer um ótimo jogo e mandar bem no Cartola FC.