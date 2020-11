Cartola FC 2020: jogos e dicas de valorização para rodada #22

Antes de mais nada, o segundo turno do campeonato tem surpreendido muitos cartoleiros. Desde já, tem sido mais difícil escalar os times para o game. Assim, com a média entre 30 e 40, a ideia é conseguir pontuação mais alta. Sendo assim, confira a lista dos jogos da rodada #22 e as dicas de valorização para o Cartola FC. Além disso, fique de olho nos jogadores que poderão render cartoletas. Por fim, os times favoritos para rodada #22 são Flamengo, São Paulo e Palmeiras. A princípio, o mercado fecha no sábado (21), às 18h (horário de Brasília). Veja a lista dos jogos e dicas de valorização do Cartola FC:

Cartola FC: jogos e dicas de valorização para rodada #22

Antes de tudo, fique atendo, a partida entre Bragantino e Bahia, não valerá para o Cartola FC. Desde já, ela será na sexta (20), e se entrasse no game, o mercado teria que fecha 23 horas antes. Contudo, teremos nove jogos válidos na rodada #22 do Cartola FC, confira a lista:

Sábado

Flamengo x Coritiba (Maracanã) – às 19h

Athletico-PR x Santos (Arena da Baixada) – às 19h

Goiás x Palmeiras (Serrinha) – às 21h

Domingo

São Paulo x Vasco (Morumbi) – às 16h

Ceará x Atlético-MG (Castelão CE) – às 16h

Botafogo x Fortaleza (Engenhão) – às 18h15

Internacional x Fluminense (Beira-Rio) – às 18h15

Corinthians x Grêmio (Neo Química Arena) – às 20h30

Segunda

Sport x Atlético-GO (Ilha do Retiro) – às 20h

Cartola FC: dicas de valorização para rodada #22

Reinaldo – lateral (São Paulo) C$ 13.26: O lateral do tricolor tem média de 5,19 pontos, 4 gols e uma assistência na competição. A princípio, sua última pontuação não foi tão boa, ele fez -0,40 pontos, porém foi a primeira vez que negativou em 9 jogos. Assim, jogando em casa, contra o Vasco, o lateral deve ser um dos mais escalados da rodada #22. Além disso, ele é o cobrador de pênalti do São Paulo e tem grande possibilidade de SG.