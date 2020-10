Cartola FC 2020: jogos e dicas econômicas da rodada #19

Antes de mais nada, no sábado (31) começa mais uma rodada do Cartola FC. Desde já, será a última rodada do primeiro turno do brasileirão. Sendo assim, na hora de escalar o time da rodada #19 do Fantasy game, não pode haver erros. A princípio, daremos mais algumas dicas de escalação para os amigos cartoleiros. Assim como, mostraremos os jogos do Cartola FC que valerão para essa rodada.

Desde já, nessa rodada teremos a volta de alguns jogadores importantes. Assim, mesmo com desfalques é bom citar nomes que podem ajudar sua pontuação do game. Sendo assim, se a intenção é mitar, no seu time não pode faltar, Marinho, Thiago Galhardo, e outros. Confira as dicas e os jogos do Cartola FC para rodada #19:

Cartola FC: jogos e dicas da rodada #19

Marinho (Santos) C$ 24.39

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O atacante do Santos deve ser o jogador principal do seu time. Desde já, sua média é de 10.82 pontos e ele não entra em campo sem fazer gol. Além disso, o time do Santos joga em casa contra o Bahia, que não vem fazendo um bom campeonato.

Thiago Galhardo (Internacional) C$ 20.13

A princípio, o meia do Inter também é um dos jogadores mais escalados das últimas rodadas. Isso porque, assim como Marinho, vem fazendo uma campanha sensacional, sua média é de 10.14 pontos. Assim, tem tudo para fazer um ótimo jogo no sábado contra o Corinthians.

Pedro (Flamengo) C$ 6.81

Desde já, o atacante do rubro-negro é outra boa opção para linha de frente do seu time do game. Assim, além de custar poucas cartoletas, ele sempre manda muito bem em campo, sua média é de 4.48 pontos. Por fim, fez 12.20 pontos na rodada passada e é uma das principais escolhas para os jogos do Cartola FC nesta rodada.

Chico (Sport) C$ 3.60

Esse zagueiro do Sport pode te render ótimos pontos, já que ele não precisa de muito para valorizar. Assim, sua média é de 2.51 pontos, porém ele entrou pouco em campo. Sendo assim, sua última pontuação foi de 10.10 pontos e pode ser uma surpresa no seu time do Cartola na rodada #19.

Cartola FC: jogos da rodada #19

SÁBADO

17h – Botafogo x Ceará – Engenhão

19h – Santos x Bahia – Vila Belmiro

19h – Corinthians x Internacional – Neo Química Arena

21h – Fortaleza x Fluminense – Castelão

DOMINGO (jogos Cartola FC)

16h – Flamengo x São Paulo – Maracanã

16h – Sport x Athletico – Ilha do Retiro

20h30 – Goiás x Vasco da Gama – Serrinha

SEGUNDA (jogos Cartola FC)

17h – Palmeiras x Atlético-MG – Arena Palmeiras

20h – Grêmio x RB Bragantino – Arena do Grêmio