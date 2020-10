Cartola FC 2020: jogos que não valerão na rodada #16

Fique atento! A rodada #16 do Cartola FC, terá alguns jogos que não valerão no fantasy game. Saiba então, quais jogadores você poderá escalar no seu time para esta rodada e quais você não contará.

A rodada #15 do Brasileirão terminou no domingo (11). A princípio, a próxima será no meio da semana, porém, nem todos os jogos valerão pontos no Cartola FC 2020. Assim, segue os jogos que não contarão: Vasco x Fortaleza e Ceará x São Paulo. Além disso, também foi adiado o jogo entre Goiás x Bahia, marcado para próxima sexta-feira (16).

Antes de mais nada, a rodada #16 que será no meio da semana, terá apenas sete jogos válidos. Por isso, os cartoleiros precisam ficar de olhos atentos na hora da escalação. Desde já, foram adiadas duas partidas pela CBF por causa do confronto entre Fortaleza e São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, Vasco x Fortaleza e Ceará x São Paulo, ainda sem data definida, não valerão para o fantasy game.

Cartola FC 2020: Jogos válidos para rodada #16

Quarta-feira (14)

Palmeiras x Coritiba às 18h no Allianz Parque

Grêmio x Botafogo às 19h15 na Arena do Grêmio

Santos x Atlético-GO às 20h30 na Vila Belmiro

Atlético-MG x Fluminense às 21h30 no Mineirão

Sport x Internacional às 21h30 na Ilha do Retiro

Athletico-PR x Corinthians às 21h30 na Arena da Baixada

Quinta-feira (15)

Flamengo x Bragantino às 20h no Maracanã

Antes de mais nada, ainda sobre a rodada #16, outro confronto que não será válido no Cartola FC 2020, é o jogo entre Goiás x Bahia. Desde já, essa partida será na sexta-feira (16). A princípio, o fantasy game, decidiu retirar da rodada. Isso porque, caso o confronto valesse, o mercado para rodada #17, só abriria na madrugada do sábado. Sendo assim, os cartoleiros teriam apenas 24 horas para escalar seus times.

Acima de tudo, essa rodada #16 terá desfalques importantes na hora da escalação. Já que, times como São Paulo e Fortaleza, por exemplo, são visados pelos cartoleiros na hora de escalar. Ainda assim, fique atento! O mercado fecha na quarta-feira(14), às 17h (Horário de Brasília).