Cartola FC 2020: saiba jogos que vão valer na rodada #18

A rodada do final de semana terminou, os últimos jogos aconteceram na segunda (19). A princípio, a rodada #18 começa no sábado, mas atenção cartoleiros, teremos três jogos que também não valerão para o Cartola FC. Antes de mais nada, Vasco x Corinthians, São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza, não contarão pontos para o Fantasy game na nova rodada.

Antes de tudo, duas partidas foram adiadas pela CBF por conta do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Fortaleza, marcado para domingo (25). Sendo assim, São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza, ainda sem data definida, não contarão pontos para o fantasy game.

Além disso, o duelo entre Vasco e Corinthians, marcado para quarta (21), também não valerá para o Cartola FC. Sendo que, a equipe do game, decidiu invalidar essa partida por conta do espaçamento entre ela e o restante dos jogos da rodada que serão no final de semana. Confira a lista dos jogos do Cartola FC que valerão pontos:

Cartola FC: jogos que valerão para rodada #18

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sábado (24/10)

17h – Bragantino x Goiás (Nabi Abi Chedid)

19h – Ceará x Coritiba (Castelão-CE)

21h – Atlético-MG x Sport (Mineirão)

Domingo (25/10)