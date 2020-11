Cartola FC 2020: mais escalados e jogos da rodada #21

Antes de tudo, atenção nos horários cartoleiros, o mercado do game fecha hoje (14), às 15h30. Sendo assim, a rodada #21 terá jogos com disputas bem equilibradas. A princípio, Flamengo, Grêmio e Coritiba, são os favoritos para este final de semana. Por fim, confira a lista que tem nos primeiros lugares Gabigol, Thiago Galhardo e David Braz. Assim, vamos mostrar os jogos da rodada e os mais escalados do Cartola FC:

Cartola FC: mais escalados e jogos da rodada #21

Sábado

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Santos x Internacional (Vila Belmiro) – 16h30

Sport x Vasco (Ilha do Retiro) – 16h30

Goiás x Athletico-PR (Serrinha) – 17h

Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena) – 19h

Grêmio x Ceará (Arena do Grêmio) – 19h

Fortaleza x São Paulo (Castelão) – 19h

Flamengo x Atlético-GO (Maracanã) – 21h30

Palmeiras x Fluminense (Allianz Parque – 21h30

Segunda

Coritiba x Bahia (Couto Pereira) – 18h

Botafogo x RB Bragantino (Engenhão) – 20h

Cartola FC: mais escalados da rodada #21

1º Gabriel – atacante (Flamengo) 1.478.946

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 1.169.925

3º David Braz – zagueiro (Grêmio) 1.020.556

4º Pepê – atacante (Grêmio) 866.806

5º Rogério Ceni – técnico (Flamengo) 829.311

6º Marinho – atacante (Santos) 803.622

7º Raphael Veiga – meia (Palmeiras) 755.085

8º Giovanni Augusto – meia (Coritiba) 553.240

9º Diogo Barbosa – lateral (Grêmio) 435.332

10º Matheuzinho – lateral (Flamengo) 427.118

11º Sabino – zagueiro (Coritiba) 395.253

12º Jailson – goleiro (Palmeiras) 282.680

Antes de mais nada, depois de muito tempo longe dos gramados, Gabigol volta para os campos e para o Cartola FC. Assim, já é o mais escalado do game e a melhor aposta para rodada. Além disso, é uma das ótimas opções de valorização. Assim como, Rogério Ceni, o novo técnico do rubro-negro, foi o quinto mais escalado do Fantasy game. Sendo assim, o time do Flamengo dentre os mais escalados tem 3 atletas.

Cartola FC: ranking dos capitães mais escalados da rodada #21

1º Gabriel – atacante (Flamengo) 844.608

2º Marinho – atacante (Santos) 308.160

3º Pepê – atacante (Grêmio) 199.631

4º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 186.585

5º Keno – atacante (Atlético-MG) 147.729