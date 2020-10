Cartola FC 2020: os cinco maiores pontuadores da rodada #17

Atenção cartoleiros, no próximo sábado (24), às 16h (horário de Brasília), começa a rodada #18 do Cartola FC. Antes de mais nada, vamos fazer um retrospecto da rodada anterior. A princípio, os jogadores que mitaram, foram surpresa para alguns. Contudo, quem seguiu nossas dicas de escalação, se deu bem e mitou junto com o goleiro Tadeu e o meia Thiago Galhardo no Fantasy game.

Antes de tudo, a rodada passada foi marcada por vários gols e bom desempenho dos jogadores. Desde já, a média dos cartoleiros foi de 51,82, o que é considerado bom. Além disso, os cinco melhores pontuadores, são de times diferentes. A princípio, em primeiro lugar temos uma grande novidade para os mitadores, um goleiro. Assim, Tadeu, goleiro do Goiás, o maior mitador da rodada #17 fez 20.60 pontos no Cartola.

Acima de tudo, junto com o grande goleiro do Goiás, temos dois meias e dois atacantes. Bem como, o meia Everton Ribeiro, do Flamengo, que além de fazer um gol, deu duas assistências para a goleada do rubro-negro em cima do Corinthians. Assim como, o meia do Internacional, Thiago Galhardo, que mais uma fez deu muita alegria para os cartoleiros. Assim, além de fazer um gol deu uma assistência para o segundo gol do time. Desde já, confira a lista e a pontuação dos maiores pontuadores da rodada passada no Cartola FC:

Cartola FC: os cincos maiores pontuadores da rodada #17

1º Tadeu – goleiro (Goiás) 20.60

2º Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 19.80

3º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 16.50

4º David – atacante (Fortaleza) 16.40

5º Gilberto – atacante (Bahia) 15.60

Antes de mais nada, o goleiro do goiás não foi a única boa surpresa dessa rodada. Do mesmo modo, Gilberto, atacante do Bahia que marcou 15.60 pontos, teve um ótimo desempenho em campo. Assim, além de fazer dois gols em cima do Atlético-MG, teve desarmes e mais finalizações. Por fim, temos David, atacante do Fortaleza, que também fez dois gols na vitória do time pra cima do Palmeiras. Dessa forma, a lista dos cinco maiores pontuadores tem novidades e nomes já conhecidos pelos cartoleiros.

A princípio, o mercado fecha no sábado (24), às 16h (horário de Brasília). Logo, não perca a oportunidade de ter em seu time os melhores da próxima rodada, fique de olho nas nossas dicas do Cartola FC.