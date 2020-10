Cartola FC 2020: os maiores e menores pontuadores da rodada #13

A rodada #13 do cartola FC 2020 teve algumas novidades. Antes de mais nada, vários jogadores que sempre são escalados pelos cartoleiros mandaram bem. Porém, ao mesmo tempo a pontuação dos atletas não foi tão alta. Assim, o maior mitador, alcançou a pontuação de 13.70. Sendo considerado baixo, comparando com os mitos das rodadas passadas. Já o menor pontuador, atingiu a maior negativada da rodada com -8.60, e assim, alcançou um recorde no Cartola FC 2020.

É no ataque, onde os mitos da rodada #13 se encontram. Esse final de semana por exemplo, os jogos foram repletas de gols. O time do flamengo, com um esquema tático no 4-3-3, atingiu a pontuação total de 120.02. O rubro-negro ganhou de 3 x1 do Athlético-PR. Segue a lista os maiores pontuadores

CARTOLA FC 2020: MAIORES PONTUADORES

Em primeiro lugar, o maior pontuador atingiu a marca de 13.70 pontos, isso, mesmo sem marcar nenhum gol. Contudo, uma das suas finalizações na trave, gerou o rebote para o gol. Esse é o caso do atacante Wesley do time do Palmeiras, que entra na primeira posição da nossa lista. O atacante ainda não tem gol, mas tem uma assistência e sua média é de 3.26.

Desde já, o segundo lugar fica com o atacante do Grêmio, Pepê, com a pontuação de 12.80. Já o terceiro lugar é do atacante do Flamengo, Pedro, com 12.50. Em quatro jogos ele marcou quatro gols e está em uma fase sensacional. Segue a lista dos pontuadores da rodada #13:

1° Wesley (Palmeiras) 13.70

2° Pepê (Grêmio) 12.80

3° Pedro (Flamengo) 12.50

4° Raphael Veiga (Palmeiras) 10.80

5° Caio Alexandre (Bota Fogo) 10.70

6° Léo Gomes (Athletico-PR) 10.10

7° Guilherme Arana (Atlético-MG) 9.60

8° Marcelo Lomba (Internacional) 9.20

9° Eduardo Brock (Ceará) 9.10

10° Viña (Palmeiras) 8.80

11° Paulão (Fortaleza) 7.30

Cartola FC 2020 – Menor pontuador

Com um péssimo desempenho em campo, o goleiro do Vasco teve a pior pontuação do Cartola FC 2020. Fernando Miguel, que sofreu uma goleado do Atlético-MG por 4 x 1, teve a pontuação de -8.60. Com isso, ele atingiu a marca de uma das menores pontuações que o Cartola FC 2020. Nesse sentido, o goleiro vascaíno empata esse posto com o goleiro do Coritiba, Wilson. Ele obteve a mesma pontuação na rodada #12.

Cartola Fc 2020: Lista dos preferidos da rodada #13 por posição

Goleiro: João Paulo (Santos) – 1.029.179

Lateral: Viña (Palmeiras) 1.342.304

Lateral: Felipe Jonatan (Santos) 558.133

Zagueiro: Gustavo Gómez (Palmeiras) 955.525

Zagueiro: Réver (Atlético-MG) 837.317

Meia: Arrascaeta (Flamengo) 2.022.293

Meia: Tiago Galhardo (Internacional) 1.171.833

Meia: Raphael Veiga (Palmeiras) 1.151.833

Atacante: Marinho (Santos) 2.072.549

Atacante: Pedro (Flamengo) 1.496.017

Atacante: Keno (Atlético-MG) 1.493.357

Técnico: Mano Menezes (Bahia) 746.177

Cartola FC 2020: Mercado

Desde já, Atenção cartoleiros! O mercado fecha na próxima quarta-feira (7), às 18h (horário de Brasília).