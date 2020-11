Cartola FC 2020: prováveis, suspensos e lesionados da rodada #22

Antes de tudo, na rodada #22 do Fantasy game teremos muitos desfalques. Desde já, o time do Palmeiras é um dos mais afetados pela Covid. Assim, perdendo nomes importantes como Raphael Veiga e William Bigode. Sendo assim, times que seriam favoritos para a rodada podem não ter mais os nomes de peso. Além disso, outro time que vive um momento complicado por conta da pandemia é o Atlético-MG. Com isso, antes de confirmar seu time, fique atento nos prováveis para a rodada #22 do Cartola FC.

Por fim, confira a lista completa de prováveis, suspensos e lesionados do Cartola FC. A princípio, o mercado fecha hoje (21), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: prováveis, suspensos e lesionados da rodada #22

ATHLETICO-PR Suspensos: Richard

Lesionados: Vitinho

Time provável: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer.

ATLÉTICO-MG Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Jean; Dudu, João Victor, Éder (Gilvan) e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.