Cartola FC 2020 – rodada #14: desfalques, suspensos e lesionados

Para a rodada #14, que acontece no meio da semana, existem alguns jogadores que você amigo cartoleiro, não poderá contar. A princípio, as convocações para a Seleção Brasileira, que joga na próxima sexta-feira (9), também afetou essa rodada. Sendo assim, mostraremos os desfalques, convocados, suspensos, lesionados e prováveis no Cartola FC 2020.

Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e provável escalação

Antes de mais nada, a nossa Seleção não foi a única que desfalcou os times que participam do Brasileirão. A princípio, com o começo das eliminatórias sul-americanas, outros jogadores também foram convocados. Assim, dentre os de maior peso no Cartola FC, estão Junior Alonso, Arrascaeta, Soteldo e Weverton.

Já da lista de suspensos, está um dos principais nomes do time do São Paulo no ano, Luciano. Assim como, o lateral-esquerdo do Grêmio, Bruno Cortez, está fora do duelo contra o Coritiba, em Porto Alegre.

Atenção: O mercado fecha hoje, quarta (7), às 18h (horário de Brasília).

ATLÉTICO-PR

Convocados: Santos

Santos Suspensos: Christian

Christian Lesionados: Márcio Azevedo e Nikão

Márcio Azevedo e Nikão Time provável: Jandrei, Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Léo Cittadini e Jorginho (Ravanell ou Alvarado); Fabinho (Carlos Eduardo) e Renato Kayzer.

ALÉTICO-GO -Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e provável escalação

Suspensos: Edson e João Victor

Edson e João Victor Lesionados: ninguém

ninguém Time provável: Maurício Kozlinski, Dudu, Éder, Oliveira e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Hyuri e Gustavo Ferrareis.

ATLÉTICO-MG

Convocados: Alan Franco, Junior Alonso e Savarino

Alan Franco, Junior Alonso e Savarino Suspensos: Junior Alonso

Junior Alonso Lesionados: Diego Tardelli

Diego Tardelli Time provável: Everson, Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Marrony (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha.

BAHIA – Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e provável escalação

Suspensos: ninguém

ninguém Lesionados: João Pedro, Ramon e Rodriguinho

João Pedro, Ramon e Rodriguinho Time provável: Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca (Anderson Martins) e Juninho Capixaba; Gregore, Eric Ramires e Elias; Élber, Marco Antônio e Gilberto.

BOTA FOGO

Plantel: Gatito Fernández

Suspensos: Barrandeguy

Barrandeguy Lesionados: Bruno Nazário, Lucas Barros e Marcinho

Bruno Nazário, Lucas Barros e Marcinho Time provável: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Rafael Forster (Rentería), Caio Alexandre, Honda; Kalou, Rhuan, Matheus Babi.

BRAGANTINO – Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e provável escalação

Suspensos: ninguém

ninguém Lesionados: Vitinho, Wesley

Vitinho, Wesley Time provável: Julio Cesar, Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Bruno Tubarão e Alerrandro.

CEARÁ

Suspensos: Charles

Charles Lesionados: Klaus, Rodrigão, Samuel Xavier e Saulo Mineiro

Klaus, Rodrigão, Samuel Xavier e Saulo Mineiro Time provável: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho, Vina; Sobral, Leandro Carvalho, Rafael Sobis.

CORINTHIANS – Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e provável escalação

Convocados: Cantillo e Otero

Suspensos: ninguém

ninguém Lesionados: Ruan

Ruan Time provável: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier (Gabriel); Léo Natel, Roni (Ramiro), Luan e Cazares; Jô.

CORITIBA

Suspensos: ninguém

Lesionados: Nathan Ribeiro, Patrick Vieire, Rafinha e Rhodolfo

Nathan Ribeiro, Patrick Vieire, Rafinha e Rhodolfo Time provável: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus, Hugo Moura, Ramón Martínez (Matheus Bueno), Matheus Sales e Guilherme Biro; Gabriel (Neilton) e Robson.

FLAMENGO

Convocados: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla e Rodrigo Caio

Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla e Rodrigo Caio Suspenso: ninguém

ninguém Lesionados: Gabriel e João Lucas

Gabriel e João Lucas Time provável: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Noga (Gustavo Henrique), Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Diego e Gerson; Bruno Henrique e Pedro.

FLUMINENSE

Suspenso: Michel Araújo

Michel Araújo Lesionados: Caio Paulista e Wellington Silva

Caio Paulista e Wellington Silva Time provável: Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Yago Felipe, Fernando Pacheco e Fred.

FORTALEZA

Suspenso: Quintero

Quintero Lesionados: Bruno Melo

Bruno Melo Time provável: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson, Carlinhos; Felipe, Juninho; David, Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista.

GOIÁS

Suspensos: Daniel Bessa, David Duarte e Sandro

Daniel Bessa, David Duarte e Sandro Lesionados: Sandro

Sandro Time provável: Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Caju); Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius.

GRÊMIO

Suspensos: Bruno Cortez

Bruno Cortez Lesionados: Guilherme Guedes e Leonardo

Guilherme Guedes e Leonardo Time provável: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan (Maicon); Robinho (Luiz Fernando, Ferreira), Pepê e Diego Suza.

INTERNACIONAL

Suspenso: Musto

Musto Lesionados: Daniel, Johnny, Paolo Guerreiro e Saravia

Daniel, Johnny, Paolo Guerreiro e Saravia Time provável: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Rodrigo Moledo (Zé Gabriel), Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilla e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

PALMEIRAS

Convocados: Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Viña e Weverton

Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Viña e Weverton Suspensos: ninguém

ninguém Lesionados: Luan Silva

Luan Silva Time provável: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Renan (Gustavo Scarpa); Patrick de Paulo, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Willian.

SANTOS

Convocados: Soteldo

Soteldo Suspensos: Arthur Gomes

Arthur Gomes Lesionados: Carlos Sánchez e Vladimir

Carlos Sánchez e Vladimir Time provável: João Paulo; Pará, Alex (Marcos Leonardo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Madson, Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Lucas Braga e Kaio Jorge.

SÃO PAULO

Convocados: Arboleda

Arboleda Suspensos: Luciano

Luciano Feridos: Hernanes, Liziero, Rojas e Walce

Time provável: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno ALves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Brenner.

ESPORTE

Suspensos: ninguém

ninguém Lesionados: Alê Santos e Betinho

Alê Santos e Betinho Time provável: Luan Polli; Patrick, Iago Maidana, Adryelson, Sander; Ricardinho, Marcão; Lucas Mugni; Thiago Neves, Marquinhos e Hernane Brocador.

VASCO no Cartola FC 2020