Cartola FC 2020 – rodada #14: dicas de escalação por posição

Se você seguiu as nossas dicas na rodada passada e mandou bem, fique atento. Desde já, temos algumas novidades nesta nova escalação. Em primeiro lugar, os jogos do Campeonato Brasileirão, serão na quarta (7) e na quinta (8). Sendo assim, com base nesses próximos confrontos, vamos montar um time de peso para você mitar no Cartola FC 2020.

Cartola FC 2020: Dicas de escalação por posição

Começando pela defesa, vamos mais uma vez de João Paulo. Embora, ele não venha de dois jogos muito bons, ele tem tudo pra mandar bem e valorizar nessa partida. Além disso, o time do Santos enfrenta o Corinthians que não vive uma fase nada boa no Brasileirão. De zagueiro, vamos de David Braz, que tem média de dois desarmes por jogo e ainda não negativou nenhuma vez na temporada. Assim, segue a lista de cinco posições para você, cartoleiro:

João Paulo – Goleiro (Santos) 6.73

David Braz – Zagueiro (Grêmio) 8.39

Diogo Barbosa – Lateral (Grêmio) 7.59

Thiago Galhardo – Meia (Internacional) 18.98

Pedro – Atacante (Flamengo) 5.79

Cartola FC 2020: Dica Extra

A princípio, a média passada dos cartoleiros foi de 44,33. Contudo, nossa intenção nesta rodada #14 é atingir o dobro dessa pontuação. Sendo assim, vamos escalar mais alguns jogadores que podem te ajudar completar um time de peso. Segue a lista de mais cinco posições para o Cartola FC 2020:

Paulo Miranda – Zagueiro (Grêmio) 2.69

Marcos Rocha – Lateral (Palmeiras) 7.52

Alisson – Meia (Grêmio) 11.59

Keno – Atacante (Atlético-MG) 13.70

Bruno Henrique – Atacante (Flamengo) 12.01

Desde já, você deve se perguntar por que o Marinho do Santos não foi selecionado para nosso time da rodada #14. A princípio, o jogador ainda não se recuperou do jogo passado, quando sentiu dor no músculo adutor esquerdo. Sendo assim, ainda aguardamos por notícias para saber se ele entra ou não em campo contra o Corinthians na quarta-feira (7).

E atenção: O mercado fecha na quarta (7), às 18h (horário de Brasília).

CARTOLA FC 2020: Jogos da rodada #14