Cartola FC 2020 – Rodada #15: Dicas de escalação por posição

Nossa última escalação rendeu mais de 100 pontos para os amigos cartoleiros que seguiram nossas dicas. Com isso, você não pode perder a oportunidade de mitar mais uma vez nessa rodada #15, vejam as dicas.

A rodada #15 do Cartola FC 2020, fecha no sábado (10), às 16h (horário de Brasília), e se você seguiu nossas últimas dicas teve um ótimo resultado. A princípio, nossos escalados fizeram mais de 100 pontos. Desde já, vamos fazer um novo time para que você amigo cartoleiro fique mais uma vez no topo das competições. Contudo, não se preocupe se suas cartoletas não são as melhores, afinal, nossos escalados tem uma média de preço entre 90 e 111 no Cartola FC 2020.

Cartola FC 2020: Dicas de escalação por posição

Antes de mais nada, precisamos ressaltar que nem todas as posições escaladas na rodada passada, deram bons resultados. Por exemplo, nossa primeira sugestão de goleiro, João Paulo (Santos), não teve bom desempenho. Afinal, levou um gol, teve passes incompletos e a sorte foi uma defesa difícil que não o deixou negativado. Porém, também escalamos o Hugo Souza (Flamengo), e quem colocou o novato se deu muito bem, pois sua pontuação foi de 8.70. Assim, segue a lista dos cinco primeiros:

Hugo Souza – Goleiro (Flamengo) 3.16

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Réver – Zagueiro (Atlético-MG) 7.39

Felipe Luís – Lateral (Flamengo) 6.42

Thiago Galhardo – Meia (Internacional) 21.13

Keno – Atacante (Atlético-MG) 11.59

A princípio, vale a pena muitas vezes economizar em algumas posições para ganhar em outras. Desde já, este é o caso do meia do Internacional, Thiago Galhardo. Sendo que, ele subiu de preço na última rodada por conta da sua alta pontuação, ele fez nada mais nada menos que 19.20.

Cartola FC 2020: Dica extra

Antes de tudo, a média dos cartoleiros subiu nessa rodada #14. Já que, a #13 tinha sido 44,33 e a última foi de 55.08. Com isso, você não pode deixar de fazer uma ótima pontuação na rodada #15, porque a tendência é subir. Sendo assim, vamos escalar mais algumas posições para completar o seu time, sugestão:

Everson – Goleiro (Atlético-MG) 8.35

Luan – Zagueiro (Palmeiras) 5,13

Heitor – Lateral (Internacional) 5.90

Vinícius – Meia (Ceará) 9.88

Marinho – Atacante (Santos) 25.19

Pedro – Atacante (Flamengo) 7.45

Domènec Torrent – Técnico (Flamengo) 9.98

O goleirão do clube mineiro, Everson, não foi muito bem na rodada passada. Assim, ele sofreu dois gols, teve passes incompletos e negativou. Porém, o Atlético agora joga em casa contra o Goiás, e tem tudo para sair com a vitória e sem levar gols. Bem como, Luan, zagueiro do Palmeiras, joga em casa contra o São Paulo, que nunca venceu jogos no Allianz Parque.

Do mesmo modo, temos Heitor, lateral do colorado que também joga em casa e teve um bom aumento na pontuação desde a rodada #12. Assim, de meia, nós escalamos Vinícius, jogador do vozão que tem média de 6.21 e que joga em casa contra o Corinthians que não tem feito um bom campeonato.

A princípio, Marinho volta para rodada #15 do Brasileirão depois de ter se machucado na rodada #13, o atacante que vem de uma fase sensacional tem uma média de 10.63, não dá pra deixar fora do time. Assim como, Pedro, atacante do Flamengo que vem fazendo ótimos jogos, com média de 5.02, fez dois gols na rodada passada.

Atenção! O mercado fecha sábado (10), às 16h (horário de Brasília).