Cartola FC 2020 – Rodada #19: confira o desempenho dos mais escalados

Antes de mais nada, é preciso dizer o quanto a rodada #19 desapontou os jogadores do Cartola FC. Desde já, a média foi uma das mais baixas, chegando a 38,61 pontos. Porém, quem seguiu nossas dicas foi um pouco melhor no Fantasy game, fazendo então 59,75 pontos. Assim, é importante ressaltar, que os mais escalados do Cartola FC, faziam parte do time do Flamengo. Contudo, o rubro-negro, jogou contra o São Paulo e perdeu de 1 x 4, deixando os cartoleiros desesperados com o resultado.

A princípio, o jogo entre Flamengo x São Paulo, não foi o único que surpreendeu os jogadores do Fantasy game. Desde já, a partida entre Corinthians x Internacional, foi uma das mais inesperadas, já que o Corinthians ganhou de 1 x 0 do líder, Internacional. Sendo assim, um dos mais escalados da rodada #19 do Cartola FC, Thiago Galhardo, além de não fazer gol foi expulso no segundo tempo. Porém, nem todos do time dos mais escalados teve um desempenho ruim, Marinho, por exemplo, fez 14,30 pontos. Contudo, Hugo, o goleiro mais escalado da rodada, levou quatro gols e negativou. Veja a lista com o desempenho dos mais escalados da rodada #19 do Cartola FC:

Cartola FC – Rodada #19: desempenho dos cinco mais escalados

1º Pedro (Flamengo)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O atacante do rubro-negro, foi o jogador mais escalado da rodada #19. Porém, mesmo fazendo um gol, teve uma pontuação considerada baixa para quem apostava nele. Sendo assim, ele fez apenas 5,90 pontos nessa rodada do Cartola FC.

2º Thiago Galhardo (Internacional)

A maior surpresa ruim da rodada #19 do Cartola FC, podemos dizer que foi o meia do Internacional. Thiago Galhardo, que estava em uma fase sensacional, além de não fazer gol, levou um cartão vermelho no final do jogo. Assim, ficando com a pontuação negativada e chegando a -4,60 pontos. Uma das pontuações mais baixas dessa rodada do Fantasy game nessa rodada. Sendo assim, ele não entra em campo na rodada #20.

3º Marinho (Santos)

Desde já, Marinho já é considerado mito no Cartola FC deste ano. Assim, mesmo levando cartão amarelo e fazendo um gol, o atacante conseguiu fazer 14,30 pontos. Por fim, deixando claro o motivo de ser um dos mais escalados do game. Contudo, por levar mais um cartão, ele não jogará na rodada #20 do Fantasy game.

4º Everton Ribeiro (Flamengo)

O meia do Flamengo foi um dos que desapontou nessa rodada. Assim, fazendo apenas 2,30 pontos, ele começou negativando, e ao decorrer do jogo conseguiu os dois pontos. Porém, ainda muito longe do esperado pelos cartroleiros.

5º Bruno Henrique (Flamengo)

Antes de mais nada, os cartoleiros que escalaram o atacante do Flamengo tiveram a chance de pontuar quando Bruno Henrique, cobrou um pênalti. Contudo, ele perdeu a oportunidade de fazer os 8 pontos. Por fim, ele acabou negativando, fazendo assim -0,60 pontos no Cartola FC.

Cartola FC: desempenho dos mais escalados

9º Hugo Souza (Flamengo)

O goleiro mais escalado do game tinha tudo para continuar sua sequência de bons jogos. Porém, a rodada #19 surpreendeu a todos, Hugo, levou quatro gols do time do São Paulo. Contudo, seu desempenho só não foi pior, por conta das duas defesas difíceis que realizou. Sendo assim, ficando com -0,50 pontos na rodada #19 do Cartola FC.

11º Filipe Luís (Flamengo)

Desde já, o lateral do Flamengo que vinha de duas ótimas pontuações no Cartola FC, negativou nessa rodada #19. Assim, mesmo sem levar nenhum cartão, sua pontuação foi de -1,10 pontos.

12º Domènec Torrent (Flamengo)

A princípio, o técnico do Flamengo também foi o mais escalado dentre todos os técnicos do Cartola FC. Porém, sua pontuação assim como o restante do seu time não foi uma das melhores. Desde já, ele não negativou, mas fez apenas 1,55 pontos, deixando os cartoleiros de plantão de cabelo em pé com o mau desempenho do time.

O mercado para a rodada #20 fecha no próximo sábado (7), às 17h (horário de Brasília).