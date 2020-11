Cartola FC 2020 – Rodada #20: cinco dicas de valorização

Antes de mais nada, o mercado para rodada #20 do Cartola FC 2020 já está aberto. Desde já, a rodada passada não foi uma das melhores, a média dos cartoleiros foi de 38,61 pontos. Assim, com a abertura do segundo turno do campeonato, a intenção é não deixar de pontuar alto. Sendo assim, vamos mostrar cinco dicas de valorização para você montar seu time de peso. Além disso, existem alguns times favoritos para esse início de segundo turno, São Paulo, Internacional e Ceará.

A princípio, o mercado fecha no sábado (7), às 17h (horário de Brasília). Com isso, os amigos cartoleiros, devem ficar atentos, já que, os próximos confrontos parecem ser mais equilibrados. Desde já, formar o time, não será nada fácil, até porque grandes nomes como Marinho e Thiago Galhardo estarão suspensos dessa rodada #20. Assim, confira a lista com as cinco dicas de valorização para rodada #20:

Cartola FC: 5 dicas de valorização da rodada #20

Fernando Pras (Ceará) C$ 5.09

O goleiro tem uma média de 2,98 pontos e o melhor índice de defesas difíceis na temporada (25 em 18 jogos). Desde já, o Ceará enfrenta o Sport nessa rodada, e tem grandes possibilidades de SG. Além disso, precisa de -1,2 pontos para começar valorizar.

Marcelo Lomba (Internacional) C$ 8.79

O goleiro do Internacional enfrenta o time do Coritiba neste final de semana. Assim, sendo uma grande aposta no quesito segurança, Marcelo Lomba, tem possibilidade de SG e defesas difíceis. Desde já, ele precisa de -0,8 pontos para valorizar no Cartola FC.

Victor Luis (Botafogo) C$ 9.38

Pela primeira vez na temporada o lateral negativou na rodada passada após perder um pênalti. Contudo, ele é um dos melhores no game neste ano de 2020. Sendo assim, enfrenta o Bahia fora de casa e precisa de qualquer pontuação positiva para valorizar. Desde já, em 12 jogos, ele tem dois gols e 38 desarmes, sendo uma ótima dica de valorização no game.

Isla (Flamengo) C$ 7.70

O lateral do rubro-negro, tem uma média de 3 pontos e tem um dos melhores índices de assistência da posição. Sendo assim, pode garantir muitos pontos com desarmes jogando contra o Atlético-MG, fora de casa. Assim, ele precisa de 0,4 pontos para valorizar no game.

Henrique (Vasco) C$ 5.71

Como o lateral negativou na rodada passada, ele pode fazer até -1 que já começa valorizar na rodada #20. Além disso, em 18 jogos ele tem 31 desarmes e joga em casa contra o Palmeiras.