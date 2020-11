Cartola FC 2020 – Rodada #21: dicas econômicas por posição

Antes de mais nada, os jogos da rodada #21, começarão no sábado e terminarão na segunda. Assim, no domingo de eleição, não teremos jogos valendo pelo campeonato, já que será eleição em todo país. A princípio, o mercado fecha no sábado (14), às 15h30 (horário de Brasília). Sendo assim, vamos dar algumas dicas econômicas por posição, para mais uma vez, mandar bem no Cartola FC. Além disso, veja algumas novidades que o game oferece na rodada #21:

Cartola FC: dicas econômicas por posição para rodada #21

Rogério Ceni – técnico (Flamengo) C$ 7.56: Sim! cartoleiros, o ex técnico do fortaleza agora é rubro-negro. Assim, como sua pontuação era uma das mais baixas da posição, ele ainda é uma boa opção. Além disso, é uma das dicas econômicas do Cartola FC para rodada, e tem tudo para valorizar bem no game. Sendo assim, com uma média de 3,16 pontos, Ceni para rodada #21 é uma das ótimas opções de escalação. Por fim, o time do Flamengo, pega o Atlético-GO, que não vem de uma boa fase e ainda tem problemas na defesa.

Hugo Souza – goleiro (Flamengo) C$ 0.79: O goleiro do Flamengo não vem de uma rodada boa, ele fez uma das maiores negativas do ano -9. Contudo, com a mudança de técnicos, a intenção é ver um Flamengo, totalmente diferente em campo. Assim, apostando no bom desempenho do time que joga em casa, vamos apostar nessa dica econômica para rodada #21. Além disso, o goleiro é dono de 9 defesas difíceis em 8 jogos.

Juninho Capixaba – lateral (Bahia) C$ 8.34: O jogador do Bahia é um dos laterais que mais tem constância da posição. A princípio, em 8 jogos ele não negativou nenhuma vez, tem uma assistência e 34 desarmes. Desde já, com média de 3,40 pontos, o time do Bahia enfrenta o Coritiba que não vem de uma boa fase na competição. Assim, tem grande possiblidade de SG e uma das boa opções de dicas econômicas do Cartola FC para rodada #21.

O primeiro contato do técnico Rogério Ceni com o elenco rubro-negro! 👊🔴⚫️ #CeniÉDoMengão #VamosFlamengo 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/dpNDhnNFBg — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

Iago Maidana – zagueiro (Sport) C$ 6.99: Esse zagueiro artilheiro do Sport, tem 3 gols e 21 desarmes em 17 jogos. Assim, com média de 2,51 pontos, ele é uma das ótimas opções para a posição. Além disso, na rodada passada mesmo com o time empatando em 0 x 0 o zagueiro fez 6,10 pontos no Cartola FC. Sendo assim, neste final de semana, o time joga em casa contra o Vasco, que também não vem de uma boa fase.

Lucas Mugni – meia (Sport) C$ 5.28: O meia do Sport tem uma ótima sequência no campeonato, em 10 jogos não negativou nenhuma vez. Além disso, sua média é de 3,29 pontos e ótimo desempenho em campo mesmo com apenas um gol e uma assistência. Assim, com 40 desarmes, ele é uma das nossas dicas econômicas para o Cartola FC na rodada #21.

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 7.85: O atacante do São Paulo está em uma ótima fase na competição, vem de uma sequência de gols. Sendo assim, já foram 6 gols em 12 jogos, uma assistência e 5 finalizações defendidas. Assim, com média de 5,89 pontos, o time do São Paulo, enfrenta o Fortaleza que acabou de perder seu técnico.